京東物流子公司德邦物流全年純利升１５％

《經濟通通訊社６日專訊》京東物流（０２６１８）子公司德邦物流（滬：６０３０５６）

截至２０２４年１２月３１日止全年純利８﹒６億元（人民幣．下同），按年升１５﹒４％，每

股基本盈利０﹒８５元。



期內收入４０３﹒７９億元，升１１﹒３％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

