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AH股新聞

06/03/2025 18:27

京東物流子公司德邦物流全年純利升１５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》京東物流（０２６１８）子公司德邦物流（滬：６０３０５６）
截至２０２４年１２月３１日止全年純利８﹒６億元（人民幣．下同），按年升１５﹒４％，每
股基本盈利０﹒８５元。
　
　　期內收入４０３﹒７９億元，升１１﹒３％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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