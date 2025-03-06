京東物流子公司德邦物流全年純利升１５％

《經濟通通訊社６日專訊》京東物流（０２６１８）子公司德邦物流（滬：６０３０５６）
截至２０２４年１２月３１日止全年純利８﹒６億元（人民幣．下同），按年升１５﹒４％，每
股基本盈利０﹒８５元。
期內收入４０３﹒７９億元，升１１﹒３％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票
06/03/2025 18:27
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股基本盈利０﹒８５元。
期內收入４０３﹒７９億元，升１１﹒３％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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