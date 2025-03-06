《投資觀點》富達：中國市場防禦度或較預期高，科技及消費現契機

《環富通基金頻道６日專訊》富達國際指，中國人工智能（ＡＩ）新創公司

ＤｅｅｐＳｅｅｋ藉創新模式崛起，以遠低於行業龍頭ＯｐｅｎＡＩ的開發成本，構建出效能相

當的模型，標誌ＡＩ發展重要轉捩點。市場憧憬中國ＡＩ公司將受惠，引發環球投資者對廣泛中

國市場的興趣。儘管中國經濟仍面對挑戰，但中國市場的防禦度或較預期為高，尤其科技創新及

內需消費正浮現投資契機。



＊創新概念有望打破消費疲弱，消費模式演變重塑各行業＊



富達國際基金經理Ｈｙｏｍｉ Ｊｉｅ指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ極具成本效益的ＡＩ開發模式

震撼業界，並展示中國企業的創新能力。ＤｅｅｐＳｅｅｋ的突破源於有限的條件，若將此創新

概念應用於中國消費領域，有望產出能打破消費疲弱局面的工具。



不斷演變的消費模式亦正重塑中國內地各行各業。隨著中國消費者追求更高品質生活，加上

內地品牌吸引力日增，運動服和化妝品等滲透率較低的消費行業有望長期持續增長。同時，市場

出現高端及低端消費市場均呈現顯著增長的雙頭發展趨勢，不論以低價招徠的電子商務平台，或

高端國際珠寶品牌均顯現投資機遇。



＊或推更多財策支持內需消費，企業已著手管控關稅風險＊



中國市場另一重點投資主題為可憑藉優勢拓展海外市場的企業。部分積極開拓海外市場，除

了單純出口商品，亦致力為滿足海外消費者需求而度身訂造。



特朗普重返白宮不僅為美國經濟政策帶來重大改變，並影響全球經濟發展，尤其新關稅使前

景變得複雜，而中國內地已展現調整政策應對關稅影響的意向。為應對出口不確定性，中國內地

或將推出更多財政政策支持內需消費。事實上，中國企業早已意識到地緣政治風險，並著手管控

關稅風險，採取分散供應鏈等預防措施。隨著中國內地成為全球主要製造中心，構建完整供應鏈

讓內地企業以具競爭力的價格，提供優質產品及服務，滿足內地消費者持續提升的生活品質及海

外消費者的各種需求。



＊財策推行力度仍低於預期，股市需宏觀經濟改善支持＊



中國當局的刺激措施降低投資者的憂慮，財政政策被視為寬鬆貨幣政策的延伸。儘管市場歡

迎這些措施，但財政政策推行力度至今仍低於市場預期，因此富達對中國市場抱持審慎樂觀的看

法。中國股市持續復甦的路上，需要宏觀經濟基本面改善支持，這或需政府推出更多刺激措施進

一步促進內需消費及穩定房地產價格。



總括而言，政府已為年內可能出現更多外部風險作好準備，並將繼續著力擴大內需。此外，

中國消費者的財務狀況較環球不少地區更為穩健，預期當市場情緒及信心恢復，所累積的龐大儲

蓄可望釋出。（ｗａ）

