《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟大省要挑大梁貢獻全國發展

《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大三次會議在京開幕

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第十四屆全國人大第三次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強向大會作政府工

作報告指，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮調查失業率５﹒５％左

右，城鎮新增就業１２００萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同

步；國際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒４萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右

，生態環境質量持續改善。



經濟大省要挑大梁為全國發展大局作貢獻

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時強調，圓滿

實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大梁。江蘇要把握好挑大梁的著力點，在推動科技創新

和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略

上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。



做好金融「五篇大文章」指導意見出台

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為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數

字金融「五篇大文章」，加快建設金融強國，日前，國務院辦公廳發布《關於做好金融「五篇大

文章」的指導意見》。





《上海證券報》



十四屆全國人大三次會議在京開幕

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第十四屆全國人大第三次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強向大會作政府工

作報告指，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮調查失業率５﹒５％左

右，城鎮新增就業１２００萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同

步；國際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒４萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右

，生態環境質量持續改善。



經濟大省要挑大梁為全國發展大局作貢獻

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時強調，圓滿

實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大梁。江蘇要把握好挑大梁的著力點，在推動科技創新

和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略

上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。



權威解讀政府工作報告１０大要點

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中國宏觀經濟研究院投資研究所研究員吳亞平表示，５％左右的增速無論對「十四五」規劃收官

，還是為「十五五」開局打牢良好基礎，都很有必要。





《證券時報》



十四屆全國人大三次會議在京開幕

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第十四屆全國人大第三次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強向大會作政府工

作報告指，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮調查失業率５﹒５％左

右，城鎮新增就業１２００萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同

步；國際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒４萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右

，生態環境質量持續改善。



經濟大省要挑大梁為全國發展大局作貢獻

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時強調，圓滿

實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大梁。江蘇要把握好挑大梁的著力點，在推動科技創新

和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略

上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。



推動科技和產業創新融合，讓更多企業跑出加速度

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今年政府工作報告用清晰的任務書引導各地政府以實際行動緩解「焦慮」。例如，政府工作報告

提出，要「推動科技創新和產業創新融合發展」「讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度」「加

強企業主導的產學研深度融合」??事實上，這也是代表委員們會後熱議的重點內容。（ｌｃ）

