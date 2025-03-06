《神州經脈》存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升

《神州經脈》２０２５年《政府工作報告》釋出的政策利好推動股市向好，滬深股市今日

（６日） 高開高走，午後升幅擴大，滬綜指收升１﹒１７％，三連升，報３３８１點，深成指

揚１﹒７％，創業板指漲２％。兩市全日成交額錄１﹒９萬億元（人民幣．下同），較上個交易

日放量大增２８％。



歐元表現強勁加劇美元指數跌勢，助力人民幣反彈；不過關稅重壓下市場情緒仍相對謹慎。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開高走，收報７﹒２４２８，較上個交易日４時３０

分收盤價升１５２點子，三連升，創１月２４日以來逾一個月新高，全日在７﹒２３４５至

７﹒２４８９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６９２，較上個交易日升２２點子

，三連升，創２月６日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至７００點內。



人民銀行行長潘功勝在全國人大記者會上表示，將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保

持匯率彈性；強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本

穩定。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強昨日發表的《政府工作報告》提出，將「推進收購存量商品房，在收購主

體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。《彭博》今日引述知情人士報道，中國正考慮

取消地方政府收購存量商品房的價格上限，努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存；地方政府

向開發商購買住房時，將不再受到「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制；此舉或

給予地方政府更大自主權，以更具競爭力的價格購買未出售的商品房，減輕開發商的財務負擔。



２﹒ 十四屆全國人大三次會議召開經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔在全國人大記者會

上表示，要培育發展戰略性新興產業和未來產業，近期將設立國家創業投資引導基金，料將吸引

帶動地方、社會資本近１萬億元；基金存續期達到２０年，這意味著較一般的股權投資基金更長

。該基金主要引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。他並指，今年還將改造提升傳統產

業，將分行業出台具體方案，推動落後低效產能退出，擴大中高端產能供給。此外，要把促消費

和惠民生更好結合起來，加力提振居民消費，「提振消費專項行動方案」很快將公布實施。



３﹒ 人民銀行行長潘功勝在人大記者會上表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場情

況，擇機降準降息，目前存款準備金率還有下行空間。此外，人行將優化科技創新和技術改造再

貸款政策，進一步擴大再貸款規模，從目前的５０００億元擴大到８０００億－１萬億元，降低

再貸款利率；同時擴大再貸款支持範圍，並保持財政貼息力度。人行並將會同中證監、科技部等

部門創新推出債券市場的科技板，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體，

發行科技創新債券。



４﹒ 中證監主席吳清在人大記者會上表示，將加快推進新一輪的資本市場改革開放，逐項打通

社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點，多渠道增強戰略性力量儲備；將進一步完善上市

公司治理，研究出台更多保護投資者合法權益的「硬招」「實招」。此外，將進一步完善境外上

市的備案制度，穩步拓展跨境的互聯互通；將增強多層次市場體系的包容性，深化科創板、創業

板、北交所改革，促進市場資源向新產業新業態新技術領域集聚。



５﹒ 財政部部長藍佛安在人大記者會上表示，中央財政預留了充足的儲備工具和政策空間，來

應對內部和外部可能出現的不確定因素。他並指出，更加積極的財政政策體現了宏觀調控針對性

和前瞻性，可以理解為「持續用力、更加給力」。一方面，在市場存量政策上下功夫，抓好去年

四季度出台的一攬子政策落地見效；另一方面在謀劃好增量政策上出實招，用好用足政策空間，

圍繞惠民生、促消費、增後勁。



６﹒ 商務部部長王文濤在人大記者會上表示，截至３月５日，全國共收到２０２５年汽車報廢

更新補貼申請超３１萬份，汽車置換更新補貼申請超７０萬份，合計超過１００萬，超９４０萬

名消費者購買１２大類家電以舊換新產品超１２００萬台、已有超３４００萬名消費者申請了超

４２００萬件手機等數碼產品購新補貼。他又表示，今年將從「政策加力、拓展增量、幫扶企業

」三方面下功夫，全力以赴穩外貿。



７﹒ 繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ後另一款國產ＡＩ產品一夜爆紅。Ｍｏｎｉｃａ旗下全球首款真正意

義上的通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ「Ｍａｎｕｓ」，今日凌晨發布並啟動內測，但測邀請碼「一號難

求」，不少人在二手平台求購，有賣家開出５萬元人民幣「天價」。據介紹，這款通用ＡＩ

Ａｇｅｎｔ啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在ＧＡＩＡ基準測

試中取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層

次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。



８﹒ 上海對２０２４年電家居補貼政策新增一批品類，包括平板（含學習機）、智能耳機、衣

物護理機、洗地機、除濕機、電吹風（風筒）等。其中平板（學習機）按「國補」政策執行，單

件銷售價格不超過６０００元，按產品銷售價格的１５％補貼，每人每類產品可補貼１件，每件

補貼不超過５００元。智能耳機、風筒等家電類、智能家居類產品則按照「市補」標準執行，即

家電類１級能效或水效的產品按每件銷售價格的２０％補貼，２級或以下產品按每件銷售價格的

１５％補貼，智能家居類也是１５％。（ｓｌ）

