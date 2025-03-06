《鍾之日記》國策暖風，股市連升

《鍾之日記》３月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



２０２５年《政府工作報告》釋出的政策利好推動中港股市向好。香江魚缸今早強勢出擊，

恒生指數開報２３９８７即逼近兩萬四，盤中隨即升幅擴大到超過５００點，午後全國人大會議

經濟主題記者會召開，人行行長潘功勝再度「送溫暖」，擇機降準降息，商務部部長亦表示今年

擴消費將推出更多務實管用舉措，加上盤中傳出呵護內房重磅政策，恒指午後愈升愈有，最多升

超８００點，見２４４１０點創超過三年新高。恒生指數全日收報２４３６９，升７７５點或

３﹒３％，連升兩日，爆升行情帶動主板成交增至超過３７７１億元。



＊Ａ場三連升，成交逼近兩萬億＊



《政府工作報告》首次把穩住樓市股市寫入總體要求，今日地產及券商股均大升。滬深股市

高開高走，午後升幅擴大，滬綜指收升１﹒１７％，三連升，報３３８１點，深成指揚１﹒７％

，創業板指漲２％。兩市全日成交額錄１﹒９萬億元人民幣，較上個交易日放量大增２８％。



＊「穩樓市」將出實招，地產股喜出望外＊



《政府工作報告》有關「持續用力推動房地產市場止跌回穩」的政策導向，令滬深地產板塊

終見起色，板塊指數收漲２％。「因城施策調減限制性措施」令市場憧憬今年限購政策有調整和

優化的可能；外媒引述消息指，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，以加快推

進數百萬套存量商品房去庫存。Ａ場龍頭地產股齊上揚，萬科（深：０００００２）、保利發展

（滬：６０００４８）齊漲逾３％，金地（滬：６００３８３）及招商蛇口

（深：００１９７９）升逾２％。內房港股更是喜出望外，碧桂園（０２００７）漲５﹒１５％

，中海外（００６８８）升４﹒８１％，潤地（０１１０９）升４﹒０５％，融創中國

（０１９１８）走高３﹒９４％。



＊Ｍａｎｕｓ爆出，ＡＩ科網概念爆發＊



中國再有ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ發布全球首款真正意義上的通用

ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，其性能超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ。「Ｍａｎｕｓ」今日凌晨發布並啟動內測，但邀請碼「一碼難求」，不少

人在二手平台求購，有賣家開出５萬元人民幣「天價」。據媒體「起底」，Ｍｏｎｉｃａ創辦人

肖弘為「９０後」，２０１５年在華中科技大學軟件工程專業畢業後，帶領團隊創立夜鶯科技，

推出可以修圖、找素材和回消息的微信編輯器「壹伴助手」，以及企業微信管理系統「微伴助手

」，獲騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構數億元人民幣投資。２０２０年，「微伴助手

」被企業數據智能應用軟件「明略科技」收購。



根據企查查資料，Ｍｏｎｉｃａ運營方北京蝴蝶效應科技有限公司（下稱「蝴蝶效應公司」

）成立於２０２２年４月，肖弘已於２０２３年將蝴蝶效應公司股權轉讓予北京紅色蝴蝶科技有

限公司（下稱「紅色蝴蝶公司」）法定代表人馮瓊花、薛鳳英。目前Ｍｏｎｉｃａ背後公司為紅

色蝴蝶公司，該公司成立於２０２３年７月，由Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ Ｅｆｆｅｃｔ

（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持股。去年９月，紅色蝴蝶公司註冊資本增至

１０００萬美元。



ＡＩ科網概念今日爆發，快手（０１０２４）瘋漲１５﹒７％，連升２日累計升幅

２０﹒１６％，京東集團 （０９６１８）績前升８﹒４２％，阿里（０９９８８）漲

８﹒３９％，騰訊（００７００）升７﹒６２％。



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