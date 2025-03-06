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AH股新聞

06/03/2025 08:10

【兩會焦點】民營經濟成高頻詞，政協委員林罡：要破解融資難問題

　　《經濟通通訊社記者丘敏華６日北京專電》在全國政協十四屆三次會議期間，多場委員小組
會議在委員駐地舉行。在經濟界別的小組會議上，據《經濟通通訊社》記者觀察，民營經濟是不
少政協委員提到的高頻詞。其中，全國政協委員、四川銀行原董事長林罡呼籲解決民營企業融資
難問題。
　
　　全國政協委員、福建省委常委，常務副省長王永禮介紹，對福建來說，統戰資源各界別優勢
資源特別多，民營經濟全國「５６７８９」，福建是「７７７８９」。２０２４年，福建地區生
產總值增長５﹒５％，其中４﹒２個點是民營企業貢獻的，「這可以說是我們凝聚起來的一股力
量」。去年新增的外資企業，其中台資企業２４００多家，也就是８０％是靠台資。
　
　　在民營企業融資方面，全國政協委員、四川銀行原董事長林罡介紹，從實踐來看，四川銀行
去年為民營經濟的貸款在全省機構里增速達３６％，是全省最高，平均只有１５％。「但我覺得
還不夠，針對眾多需要金融支持的民營企業，我覺得我們的工作還有很大差距。」
　
　　林罡提出，要精準發力，破解民營企業融資難的老難題。一方面，地方中小銀行提升自身能
力，解決管理僵化等問題；另一方面，系統範圍打好金融支持政策的組合拳，充分利用多重的金
融政策工具，通過建立專項資金支持優惠利率等，引導資金精準推廣民營企業。
　
　　林罡稱，一直強調民營經濟融資難問題，肯定跟以前銀行自身的政策制定和政策演進跟不上
有關係。他希望，有關部門牽頭深入調研民營企業融資難的問題，否則不利於民營經濟的長期持
續發展。
　
　　全國政協委員、中國財政科學研究院原院長劉尚希則認為，金融也要數字化、智能化，可以
運用金融科技（Ｆｉｎｔｅｃｈ）這種人工智能來解決民營企業融資難，「不需要設分支機構和
面對面的櫃臺，通過智能風控平臺申請貸款，再進行審核，運用大數據進行畫像。」

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