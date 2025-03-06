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AH股新聞

06/03/2025 08:10

【兩會焦點】政協委員劉尚希：赤字率提高至４％符合經濟運行情況

　　《經濟通通訊社記者丘敏華６日北京專電》全國政協委員、中國財政科學研究院原院長劉尚
希接受訪問時表示，在今年的政府工作報告中，主要亮點是赤字率和以往相比，一下子提升了一
個百分點，從３％提高至４％。
　
　　他指出，財政支出結構的優化是一個很緊逼的任務，但同時又是一個難題。對於中國赤字率
可以提高到５％甚至更高的說法，他認為，不能一味覺得宏觀政策的刺激力度越大越好，當前赤
字率提高幅度比較合適，符合當前經濟運行的實際情況。當企業投資支出的積極性不高，居民支
出比較低迷的情況下，政府支出就有可能擴大。
　
　　「擴大政府債務其實就是擴大支出規模，今年的一般公共預算支出已經快到３０萬億人民幣
，規模很大。」劉尚希說，通過負債的擴大，最終能夠實現國民收入水平的提高。
　
＊經濟良性循環，股市上漲才有持續基礎＊
　
　　對於「穩股市」首次寫進政府工作報告總體要求，劉尚希表示，去年９月的一系列政策工具
使股市出現了上漲，「這種政策帶來的上漲，最終要轉化為靠經濟的良性循環去支撐。只有經濟
良性循環，股市的上漲才有持續的基礎。」

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