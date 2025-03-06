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AH股新聞

06/03/2025 08:30

【兩會焦點】習近平：經濟大省要挑大樑為全國發展大局作貢獻

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平昨日（５日）下午在參加他所在的十四屆全國人
大三次會議江蘇代表團審議時強調，圓滿實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大樑。江蘇要
把握好挑大樑的著力點，在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平
開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略上走在前，在促進全體人民共同富裕上作示範。
　
　　習近平指出，江蘇要在長三角一體化發展和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為、協同聯
動。要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接，深度融入高質量共建「一帶一
路」，做好援藏援疆等對口幫扶工作。要在堅守耕地紅線、保障糧食安全、保護生態環境、確保
南水北調水源安全等方面盡職盡責。
　
　　他又強調，經濟大省發展得快一些，理應在促進全體人民共同富裕上積極探索經驗、發揮示
範帶動作用。江蘇要在推進鄉村全面振興和城鄉融合發展、鞏固拓展脫貧攻堅成果等方面持續用
力，在加強基礎性、普惠性、兜底性民生建設和解決群眾急難愁盼問題上多辦實事，在健全社會
保障體系、增強基本公共服務均衡性可及性上再上水平。特別是要抓好就業這個最基本的民生。
要深化城鄉精神文明建設，優化文化產品和服務供給，以文化賦能經濟社會發展。（ｌｃ）

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