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AH股新聞

06/03/2025 09:01

【兩會焦點】北京證監局局長賈文勤：對配合造假者加大追責力度

　　《經濟通通訊社６日專訊》全國人大代表、北京證監局局長賈文勤在今年兩會帶來了六份建
議，均和資本市場相關，涉及完善打擊第三方配合財務造假相關制度、修訂《證券投資基金法》
、強化互聯網非法金融活動治理、便利投保機構提起代位訴訟、完善特別代表人訴訟制度和推動
Ｓ基金市場健康發展等。
　
　　賈文勤指出，財務造假嚴重擾亂資本市場秩序、損害投資者利益，必須堅決予以嚴厲打擊。
她建議增加對第三方配合造假的追責依據，修訂《證券法》、出台《上市公司監督管理條例》，
明確配合造假方的行政法律責任，賦予證券監管部門相應執法權。對第三方配合造假的民事和刑
事責任認定標準，通過司法解釋和典型案例予以明確。
　
　　此外，她還提出了修訂《證券投資基金法》的建議。她指出，《證券投資基金法》雖然規定
了非公開募集基金，但未明確將私募股權基金統一納入適用範圍，存在法律制度供給不足的問題
，且部分規定不完全適應行業發展現狀，基金行業的新情況、新問題有待法律作出明確規定。
　
　　因此，賈文勤建議將私募股權基金統一納入《證券投資基金法》適用範圍，進一步健全私募
基金監管規範；適當拓寬公募基金投資範圍，有條件允許公募基金直接投資特定非上市公司股權
，推動公募ＲＥＩＴｓ等市場發展；進一步優化基金份額持有人大會運作規則；強化風險防範，
建立公募基金流動性支持機制，豐富風險應對手段；結合實踐需要調整基金上市、退市規則；設
置基金投資者保護專章，完善投資者保護制度機制，提升違法違規成本。（ｌｃ）

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