【兩會焦點】李雲澤：發特別國債支持國有大行補充資本將分步實施

《經濟通通訊社６日專訊》金融監管總局局長李雲澤表示，發行特別國債５０００億元，支

持國有大行補充資本將分步實施。



據多家內媒報道，李雲澤今日到第十四屆全國人民代表大會第三次會議寧夏回族自治區代表

團全體會議聽取意見。會後，在回答記者關於如何看待擬發行特別國債５０００億元支持國有大

行補充資本，他表示：「會分步實施」。（ｃｔ）

