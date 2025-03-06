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AH股新聞

06/03/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒３５％，關注下午人大經濟主題記者會

　　《經濟通通訊社６日專訊》今年《政府工作報告》首次把穩住樓市股市寫入總體要求，摩根
資管表示，兩會政策布局，針對市場關切問題，事事有回應。中國資產重估的過程才剛剛開始，
隨著一系列政策的出台，市場可能會迎來「戴維斯雙擊」的過程。野村發表研究報告稱，政府工
作報告的主要政策目標符合該行預期，認同國務院總理李強所指「實現今年的目標並不容易」，
預計中國經濟增長年底將跌至４％，原因是一旦特朗普把焦點轉移到中國，中美貿易緊張局勢可
能迅速升級，而以舊換新效應亦可能消減，當局可能在下半年再次被迫加大政策支持。　
　
　　滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３５％，報３３５３﹒５７點，深成
指高開０﹒６％。市場關注今日下午３時舉行的經濟主題記者會。人行行長潘功勝、中證監主席
吳清等部委官員就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。
　
　　金監總局近期組織開展適度放寬科技企業併購貸款政策試點工作，對於「控股型”」購，試
點將貸款佔企業並購交易額放寬至「不應高於８０％」，貸款期限放寬至「一般不超過十年」，
半導體、軟件等科技板塊領漲。（ｃｔ）

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