《Ａ股行情》滬綜指半日收升１％，追捧ＡＩ概念，創業板指揚２％

《經濟通通訊社６日專訊》今年《政府工作報告》首次把「穩住樓市股市」寫入總體要求的

利好持續，地產股及券商股齊齊上揚，滬深股市高開高走，滬綜指半日收升１％，報３３７７點

，深成指升１﹒７５％，市場追捧ＡＩ概念，創業板大升２％，科創５０更漲３﹒５％。兩市半

日成交放量至１１６５７億元人民幣，較上個交易日同時段增２４％。



中國移動（滬：６００９４１）、華為、樂聚聯合發布全球首款搭載５Ｇ－Ａ技術的人形機

器人；中國再一家ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ今日凌晨發布全球首款真正意

義上的通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，開啟部分內測。Ｍａｎｕｓ能夠

獨立思考、規劃並執行複雜任務，直接交付完整成果，展現出強大的通用性和執行能力。在權威

的ＧＡＩＡ基準測試中，Ｍａｎｕｓ取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成

績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。ＡＩ智能體概念大漲，致

遠互聯（滬：６８８３６９）、浙文互聯（滬：６００９８６）等多股漲停。（ｃｔ）

