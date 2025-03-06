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AH股新聞

06/03/2025 15:06

《Ａ股行情》兩會釋出政策利好，滬綜指收升１﹒２％三連升

　　《經濟通通訊社６日專訊》２０２５年《政府工作報告》釋出的政策利好推動股市向好，滬
深股市高開高走，午後升幅擴大，滬綜指收升１﹒１７％，三連升，報３３８１點，深成指揚
１﹒７％，創業板指漲２％。兩市全日成交額錄１﹒９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日
放量大增２８％。
　
　　《政府工作報告》有關「持續用力推動房地產市場止跌回穩」的政策導向，令滬深地產板塊
終見起色，板塊指數收漲２％。「因城施策調減限制性措施」令市場憧憬今年限購政策有調整和
優化的可能；外媒引述消息指，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，以加快推
進數百萬套存量商品房去庫存。龍頭地產股齊上揚，萬科（深：０００００２）、保利發展
（滬：６０００４８）齊漲逾３％，金地（滬：６００３８３）及招商蛇口
（深：００１９７９）升逾２％。
　
　　《政府工作報告》首次把「穩住樓市股市」寫入總體要求，摩根資管表示，隨著一系列政策
的出台，市場可能會迎來「戴維斯雙擊」的過程。券商股全線升，首創證券
（滬：６０１１３６）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升幅最小，也有１％。（ｃｔ）
　
　　中國再有ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ發布全球首款真正意義上的通用
ＡＩ　Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，其性能超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ。ＡＩ應用方向集體爆發，ＡＩ智能體板塊領漲，致遠互聯
（滬：６８８３６９）、浙文互聯（滬：６００９８６）等多股漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９５６﹒２４　　＋１﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８１﹒１０　　＋１﹒１７　　　　７３６４﹒００　　
　　深證成指　　１０８９８﹒７５　＋１﹒７７　　　１１７００﹒００　　
　　創業板指　　２２３４﹒６９　　＋２﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１２１﹒５８　　＋３﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６６﹒２４　　＋０﹒８７　　　　　２﹒３２　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２１﹒６２　　＋０﹒２５　　　　　０﹒７３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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