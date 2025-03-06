《Ａ股行情》兩會釋出政策利好，滬綜指收升１﹒２％三連升

《經濟通通訊社６日專訊》２０２５年《政府工作報告》釋出的政策利好推動股市向好，滬

深股市高開高走，午後升幅擴大，滬綜指收升１﹒１７％，三連升，報３３８１點，深成指揚

１﹒７％，創業板指漲２％。兩市全日成交額錄１﹒９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

放量大增２８％。



《政府工作報告》有關「持續用力推動房地產市場止跌回穩」的政策導向，令滬深地產板塊

終見起色，板塊指數收漲２％。「因城施策調減限制性措施」令市場憧憬今年限購政策有調整和

優化的可能；外媒引述消息指，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，以加快推

進數百萬套存量商品房去庫存。龍頭地產股齊上揚，萬科（深：０００００２）、保利發展

（滬：６０００４８）齊漲逾３％，金地（滬：６００３８３）及招商蛇口

（深：００１９７９）升逾２％。



《政府工作報告》首次把「穩住樓市股市」寫入總體要求，摩根資管表示，隨著一系列政策

的出台，市場可能會迎來「戴維斯雙擊」的過程。券商股全線升，首創證券

（滬：６０１１３６）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升幅最小，也有１％。（ｃｔ）



中國再有ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ發布全球首款真正意義上的通用

ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，其性能超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ。ＡＩ應用方向集體爆發，ＡＩ智能體板塊領漲，致遠互聯

（滬：６８８３６９）、浙文互聯（滬：６００９８６）等多股漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９５６﹒２４ ＋１﹒３８

上證指數 ３３８１﹒１０ ＋１﹒１７ ７３６４﹒００

深證成指 １０８９８﹒７５ ＋１﹒７７ １１７００﹒００

創業板指 ２２３４﹒６９ ＋２﹒０２

科創５０ １１２１﹒５８ ＋３﹒４８

Ｂ股指數 ２６６﹒２４ ＋０﹒８７ ２﹒３２

深證Ｂ指 １２２１﹒６２ ＋０﹒２５ ０﹒７３

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