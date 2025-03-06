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AH股新聞

06/03/2025 09:24

【大國博弈】美國會一委員會促棄用ＴＰ－Ｌｉｎｋ等中國製路由器

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》報道，眾議院中國特別委員會周三敦促美國人從家中
移除中國製造的無線路由器，包括ＴＰ－Ｌｉｎｋ製造的路由器，稱它們構成安全威脅，為中國
入侵美國關鍵基礎設施打開了大門。
　
　　該委員會已推動商務部調查中國的ＴＰ－Ｌｉｎｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ。根據研
究公司ＩＤＣ的數據，該公司是全球無線路由器銷量最大的公司。美國當局正考慮禁止銷售該公
司的路由器。
　
＊美商務部考慮針對ＴＰ－Ｌｉｎｋ發出禁令＊
　
　　美國國家安全局前網絡安全總監Ｒｏｂ　Ｊｏｙｃｅ周三在該委員會的聽證會上表示，ＴＰ
－Ｌｉｎｋ的設備使個人易受網絡入侵，黑客可以利用這些網絡入侵攻擊關鍵基礎設施，「我們
都需要採取行動，更換這些設備，以免它們成為攻擊美國的工具」。他補充稱，他了解到商務部
正在考慮一項禁令。
　
　　報道引述ＴＰ－Ｌｉｎｋ的一份聲明指出，聽證會沒有提供該公司與中國政府有關聯的「一
絲證據」，強調「沒有任何政府可以接觸或控制我們路由器的設計和生產」。ＴＰ－Ｌｉｎｋ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ﹒　總裁Ｊｅｆｆ　Ｂａｒｎｅｙ表示，「任何聲稱我們的產品對美國
國家安全構成獨特風險的說法都是毫無根據的」。該公司又稱，已與其前中國子公司分拆，目前
在越南生產路由器。（ｓｌ）

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