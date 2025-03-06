《Ａ股焦點》全球首款通用ＡＩ智能體Ｍａｎｕｓ面世，概念股飆

《經濟通通訊社６日專訊》中國再一家ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ今日

凌晨發布全球首個通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，開啟部分內測。據介

紹，與現有ＡＩ助手不同，Ｍａｎｕｓ是真正自主的ＡＩ代理，能夠獨立思考、規劃並執行複雜

任務，直接交付完整成果，展現出強大的通用性和執行能力。在權威的ＧＡＩＡ基準測試中，

Ｍａｎｕｓ創下新紀錄，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同類產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。



公開資料顯示，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ創始人為中國「９０後」肖弘。肖弘畢業於華中科技大

學，２０１５年開始創業做校園社交和二手集市等項目，但不順利，２０１６年遂轉向開發微信

公眾號運營者所需的編輯與數據分析工具，產品成功獲得百萬用戶並實現盈利，至２０２０年出

售給某獨角獸公司。



２０２２年，大模型浪潮興起，肖弘有感ＡＩ有巨大潛力，正式創立Ｍｏｎｉｃａ，並專注

海外市場，通過推出獨立開發者產品ＣｈａｔＧＰＴ ｆｏｒ Ｇｏｏｇｌｅ迅速完成

Ｍｏｎｉｃａ的冷啟動，並獲得大量用戶。截至２０２４年，Ｍｏｎｉｃａ用戶數量達１０００

萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。



Ａ股ＡＩ智能體概念板塊領漲，致遠互聯（滬：６８８３６９）、浙文互聯

（滬：６００９８６）、南興股份（深：００２７５７）等多股漲停，漢得信息

（深：３００１７０）飆１８％，鼎捷數智（深：３００３７８）揚１４﹒６％，用友網絡

（滬：６００５８８）、國脈科技（深：００２０９３）漲近１０％，金山辦公

（滬：６８８１１１）漲８﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）漲６﹒７％，巨人網絡

（深：００２５５８）、中興通訊（深：００００６３）、同花順（深：３０００３３）、潤和

軟件（深：３００３３９）、科大訊飛（深：００２２３０）等齊升。（ｓｌ）

