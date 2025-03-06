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AH股新聞

06/03/2025 10:14

《Ａ股焦點》全球首款通用ＡＩ智能體Ｍａｎｕｓ面世，概念股飆

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國再一家ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ今日
凌晨發布全球首個通用ＡＩ　Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，開啟部分內測。據介
紹，與現有ＡＩ助手不同，Ｍａｎｕｓ是真正自主的ＡＩ代理，能夠獨立思考、規劃並執行複雜
任務，直接交付完整成果，展現出強大的通用性和執行能力。在權威的ＧＡＩＡ基準測試中，
Ｍａｎｕｓ創下新紀錄，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同類產品Ｄｅｅｐ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ。
　
　　公開資料顯示，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ創始人為中國「９０後」肖弘。肖弘畢業於華中科技大
學，２０１５年開始創業做校園社交和二手集市等項目，但不順利，２０１６年遂轉向開發微信
公眾號運營者所需的編輯與數據分析工具，產品成功獲得百萬用戶並實現盈利，至２０２０年出
售給某獨角獸公司。
　
　　２０２２年，大模型浪潮興起，肖弘有感ＡＩ有巨大潛力，正式創立Ｍｏｎｉｃａ，並專注
海外市場，通過推出獨立開發者產品ＣｈａｔＧＰＴ　ｆｏｒ　Ｇｏｏｇｌｅ迅速完成
Ｍｏｎｉｃａ的冷啟動，並獲得大量用戶。截至２０２４年，Ｍｏｎｉｃａ用戶數量達１０００
萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。
　
　　Ａ股ＡＩ智能體概念板塊領漲，致遠互聯（滬：６８８３６９）、浙文互聯
（滬：６００９８６）、南興股份（深：００２７５７）等多股漲停，漢得信息
（深：３００１７０）飆１８％，鼎捷數智（深：３００３７８）揚１４﹒６％，用友網絡
（滬：６００５８８）、國脈科技（深：００２０９３）漲近１０％，金山辦公
（滬：６８８１１１）漲８﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）漲６﹒７％，巨人網絡
（深：００２５５８）、中興通訊（深：００００６３）、同花順（深：３０００３３）、潤和
軟件（深：３００３３９）、科大訊飛（深：００２２３０）等齊升。（ｓｌ）

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