【ＡＩ】中國公司發布自主智能體Ｍａｎｕｓ，性能超ＯｐｅｎＡＩ

《經濟通通訊社６日專訊》中國再一家ＡＩ初創公司震驚科技圈，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ今日

凌晨發布全球首款真正意義上的通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）產品Ｍａｎｕｓ，開啟部

分內測。據介紹，與現有ＡＩ助手不同，Ｍａｎｕｓ是真正自主的ＡＩ代理，能夠獨立思考、規

劃並執行複雜任務，直接交付完整成果，展現出強大的通用性和執行能力。在權威的ＧＡＩＡ基

準測試中，Ｍａｎｕｓ取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，性能遠超

ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。



＊Ｍａｎｕｓ能理解複雜指令、處理多任務、自動給出結果＊



不同於此前各類功能相對簡單的ＡＩ助手，Ｍａｎｕｓ擁有超強學習能力和適應性的「數字

大腦」，不再局限於單一任務，而是能夠理解複雜指令、自主學習、跨領域協同，真正像人一樣

思考和行動。據Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ發布的Ｍａｎｕｓ演示視頻顯示，Ｍａｎｕｓ在接到用戶指

令後可以直接操作電腦完成一系列報告撰寫、表格製作等工作，並在最後導出符合用戶需求的產

品。



在演示的其中一個案例中，操作人員向Ｍａｎｕｓ發送了一個包含１０份人事簡歷的壓縮文

件，Ｍａｎｕｓ會先解壓文件，然後逐頁瀏覽每份簡歷，並記錄重要信息。Ｍａｎｕｓ還能異步

處理文件，意味用戶可以隨時關閉電腦，Ｍａｎｕｓ完成任務後就會通知用戶。在篩選簡歷期間

，用戶可隨時給它新指令，例如再向它傳送５份簡歷。最後Ｍａｎｕｓ給出排名建議，並提供候

選人資料和評估標準作為參考。用戶還可以讓Ｍａｎｕｓ生成電子表格。由於Ｍａｎｕｓ具有知

識和記憶能力，因此下次執行類似任務時，它會直接以電子表格形式交付結果。



＊「９０後」創業專注海外市場，公司用戶數量達千萬＊



公開資料顯示，Ｍｏｎｉｃａ﹒ｉｍ創始人為中國「９０後」肖弘。肖弘畢業於華中科技大

學，２０１５年開始創業做校園社交和二手集市等項目，但不順利，２０１６年遂轉向開發微信

公眾號運營者所需的編輯與數據分析工具，產品成功獲得百萬用戶並實現盈利，至２０２０年出

售給某獨角獸公司。



２０２２年，大模型浪潮興起，肖弘有感ＡＩ有巨大潛力，正式創立Ｍｏｎｉｃａ，並專注

海外市場，通過推出獨立開發者產品ＣｈａｔＧＰＴ ｆｏｒ Ｇｏｏｇｌｅ迅速完成

Ｍｏｎｉｃａ的冷啟動，並獲得大量用戶。截至２０２４年，Ｍｏｎｉｃａ用戶數量達１０００

萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。（ｓｌ）

