【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ繼ＤＳ後竄紅，背後公司叫「蝴蝶效應」

《經濟通通訊社６日專訊》繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ後另一款一夜爆紅的國產ＡＩ產品－－

Ｍｏｎｉｃａ旗下全球首款真正意義上的通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ（自主智能體）「Ｍａｎｕｓ」

，今日凌晨發布並開放申請邀請碼進入內測。這款通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ啟能夠獨立思考、規劃

並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在ＧＡＩＡ基準測試中取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－

ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ。



＊創辦人早期產品獲騰訊等投資＊



據媒體「起底」，Ｍｏｎｉｃａ創辦人肖弘為「９０後」，２０１５年在華中科技大學軟件

工程專業畢業後，帶領團隊創立夜鶯科技，推出可以修圖、找素材和回消息的微信編輯器「壹伴

助手」，以及企業微信管理系統「微伴助手」。兩款產品服務超過２００萬Ｂ端用戶，並幫助企

業觸達數億Ｃ端用戶，獲騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構數億元人民幣投資。

２０２０年，「微伴助手」被企業數據智能應用軟件「明略科技」收購。



＊收購瀏覽器插件升級為Ｍｏｎｉｃａ＊



Ｍｏｎｉｃａ的誕生則相反。２０２２年，肖弘收購當時紅遍全網的瀏覽器插件

ＣｈａｔＧＰＴ ｆｏｒ Ｇｏｏｇｌｅ，快速完成用戶積累，之後將其升級為Ｍｏｎｉｃａ－

－一款號稱Ａｌｌ－ｉｎ－Ｏｎｅ的ＡＩ助手產品。Ｍｏｎｉｃａ初期瞄準海外市場，截至

２０２４年用戶數量達１０００萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。今年２月

，Ｍｏｎｉｃａ中文版開啟內測，目前免費向國內用戶開放。該中文版本基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ

－Ｒ１和Ｖ３模型打造，具備深度推理思考能力，並支持記憶功能和實時聯網搜索。



Ｍｏｎｉｃａ最新發布的Ｍａｎｕｓ，名字來自拉丁語Ｍｅｎｓ ｅｔ Ｍａｎｕｓ，意思

為手腦並用（ｍｉｎｄ ａｎｄ ｈａｎｄ）。據介紹，Ｍａｎｕｓ是一個真正自主的ＡＩ代理

，能夠解決各類複雜多變的任務。與傳統ＡＩ助手不同，Ｍａｎｕｓ不僅能提供建議或答案，還

能直接交付完整的任務成果。Ｍａｎｕｓ採用多重簽名（ｍｕｌｔｉｓｉｇ）系統，由多個獨立

模型驅動。今年晚些時候，團隊將計劃開源其中的一些模型，特別是Ｍａｎｕｓ的推理

（ｐｏｓｔｅｒｉｎｇ）部分。



＊背後公司紅色蝴蝶增資至１０００萬美元＊



根據企查查資料，Ｍｏｎｉｃａ運營方北京蝴蝶效應科技有限公司（下稱「蝴蝶效應公司」

）成立於２０２２年４月，肖弘已於２０２３年將蝴蝶效應公司股權轉讓予北京紅色蝴蝶科技有

限公司（下稱「紅色蝴蝶公司」）法定代表人馮瓊花、薛鳳英。目前Ｍｏｎｉｃａ背後公司為紅

色蝴蝶公司，該公司成立於２０２３年７月，由Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ Ｅｆｆｅｃｔ

（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持股。去年９月，紅色蝴蝶公司註冊資本增至

１０００萬美元。



此外，肖弘去年１２月已退出武漢夜鶯科技有限公司股東行列，該公司目前由北京明略軟件

系統有限公司、深圳市騰訊產業創投有限公司共同持股。（ｓｌ）

