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AH股新聞

06/03/2025 14:27

【提振內房】內地據報考慮取消地方政府收購存量商品房價格限制

　　《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李強昨日發表的《政府工作報告》提出，將「推進收
購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。據《彭博》引述知情
人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限。報道形容，這正是中國正努力
加快推進數百萬套存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。
　
　　知情人士稱，按照有關草案，地方政府向開發商購買住房時，將不再受到「以同地段保障性
住房重置成本為參考上限」的限制；此舉可能會給予地方政府更大的自主權，以更具競爭力的價
格購買未出售的商品房，減輕開發商的財務負擔。知情人士提到，該草案仍在討論中，尚未最終
確定。
　
　　中國住建部未回應《彭博》的置評請求。
　
　　報道認為，中國地方政府此前在推進收購存量商品房方面進展緩慢，部分原因是對於開發商
和地方政府而言，這一舉措的經濟回報都不夠有吸引力。
　
　　昨日發表的《政府工作報告》承諾「充分釋放」剛性和改善性住房需求潛力，同時稱要「有
效防範房企債務違約風險」；又提出「因城施策調減限制性措施」，該表述在中央經濟工作會議
的文件中沒有提及，這意味著今年政策一個重要導向，即限購政策有調整和優化的可能。
（ｓｌ）
　

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