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AH股新聞

06/03/2025 14:56

《債務風險》寧夏財政廳長：已向國務院申請退出債務高風險省份

　　《經濟通通訊社６日專訊》十四屆全國人大三次會議寧夏代表團今日舉行全體會議暨開放團
組活動。據《彭博》報道，全國人大代表、寧夏財政廳廳長孫志在會上表示，已向國務院提出退
出債務高風險省份的申請，希望財政部、金融監管總局等國家部委給予支持，並加大寧夏新增發
展債券的安排額度。
　
　　孫志稱，寧夏債務風險已得到極大的緩釋；２０２４年全區隱債消化為歷年最多，債務規模
、債務率、債務風險等級持續下降，並通過及時補充資本金等方式，有效防範化解了中小金融機
構風險。
　
　　孫志又指，高質量發展對專項債需求比較大，今年寧夏強調注重收益平衡，專項債的申請聚
焦重點領域，包括賀蘭山東部的生態與產業融合發展、綠電及算力等基礎設施、傳統基礎設施以
加快構建現代交通運輸體系。
　
　　寧夏人大常委會副主任、黨組副書記白尚成則指出，現在各級政府債務負擔都很重，建議地
方政府新增的債務，尤其涉及到城中村的改造，不納入到政府的一般債務上，而是進行單獨管理

　
　　國務院總理李強昨日發表的政府工作報告中指出，今年政府工作任務包括穩妥化解地方政府
債務風險，堅持在發展中化債、在化債中發展，動態調整債務高風險地區名單，支持打開新的投
資空間。
　
　　債務高風險地區名單上有１２個省份，分別為天津、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重
慶、貴州、雲南、甘肅、青海、寧夏。中誠信國際團隊早前按去年底出台的化債補丁政策「９９
號文」制定的「退名單」標準測算，在１２個重點省份（債務高風險地區）中，已於其政府工作
報告中明確提出近期退出重點省份計劃的有寧夏、內蒙古，預計兩地將最早於今年３月底率先退
出。接近滿足退出重點省份標準的或有吉林、甘肅、遼寧，預計該３個省份也將於今年退出名單
。距離退出重點省份標準仍較遠的或有為天津、貴州、雲南、重慶。（ｓｌ）

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