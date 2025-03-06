【ＦＯＣＵＳ】衰退交易迷霧再起，關注鮑公周五講話

【ＦＯＣＵＳ】在「聯儲最青睞的衰退指標（殖利率倒挂）」、「薩姆規則」等屢試屢失靈

後，超乎尋常強韌的美國經濟，前方再次升起衰退的迷霧，始作俑者當推特朗普的關稅大棒和任

性風格。倘若增長真的放緩，而通脹如預期般攀升，或將喚醒上世紀七八十年代的滯脹怪獸。



＊消費部門裂痕次第浮現＊



威脅盟友、開罪鄰國、脫鈎中國、背叛農民……上任６個多星期的侵侵，將世界變成人人自

危的「叢林」，更不惜打殘美股、美元。對此以「亂」治國，有「華爾街最瘋狂分析師」之稱的

野村策略師Ｃｈａｒｌｉｅ ＭｃＥｌｌｉｇｏｔｔ，甚至解讀為特朗普欲刻意製造衰退，以推

動聯儲減息和美元大貶，以實現經濟重新平衡。



暫且不論侵侵有無智慧「下大棋」，美國２月消費者信心指數錄逾四年最大跌幅，未來１２

個月通脹預期飆至６％的近兩年最高，信用卡拖欠率刷新２０１２年以來最高……眼見消費部門

的裂痕次第浮現，對經濟周期最敏感的羅素２０００小型公司指數，過去短短一個月跌逾８％，

高盛、摩通為首的銀行股亦已自２月中歷史高位回吐逾一成。



＊美元跌，小心非農驚嚇＊



兩間公司的模型分別預測，美國經濟衰退概率升至２３％及３１％；去年成功預測總統大選

結果的Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ賭盤，最新亦顯示美國今年衰退的機率逾三分一（３５％）。



喧囂了許久的衰退「狼來了」今次似乎終於有望見狼蹤，最直接的反映是美元過去兩日錄得

逾兩年最大跌幅，多頭倉位較年初大減四成，兩年期美債殖利率一度失守４％。儘管聯儲褐皮書

顯示截至上月２４日的經濟活動仍「略有增長」，而美國２月服務業ＰＭＩ超預期，但昨晚最新

公布的２月ＡＤＰ就業（小非農）僅增加７﹒７萬，遠遜市場預期，周五非農恐延續驚嚇。



＊聯儲利率路徑陷入兩難＊



增長放緩、通脹上升、失業增加，同時集齊上述三張卡牌將意味滯脹，回想上一次由石油危

機和貨幣寬鬆觸發的滯脹時期，標指在１９７３至１９７４年間腰斬，十年期殖利率更在

１９８１年直逼１６％，金價則從７０年代初的３５美元飆升至１９８０年的最高近８５０美元

，最終以沃克爾激進加息而馴服。



眼下最頭痛的恐怕是聯儲主席鮑威爾，未來是加息遏通脹，還是減息護就業，都勢面臨兩難

選擇，且看他周五出席「２０２５美國貨幣政策論壇」發表講話有何高見。

