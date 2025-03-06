  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】衰退交易迷霧再起，關注鮑公周五講話

　　【ＦＯＣＵＳ】在「聯儲最青睞的衰退指標（殖利率倒挂）」、「薩姆規則」等屢試屢失靈
後，超乎尋常強韌的美國經濟，前方再次升起衰退的迷霧，始作俑者當推特朗普的關稅大棒和任
性風格。倘若增長真的放緩，而通脹如預期般攀升，或將喚醒上世紀七八十年代的滯脹怪獸。
　
＊消費部門裂痕次第浮現＊
　
　　威脅盟友、開罪鄰國、脫鈎中國、背叛農民……上任６個多星期的侵侵，將世界變成人人自
危的「叢林」，更不惜打殘美股、美元。對此以「亂」治國，有「華爾街最瘋狂分析師」之稱的
野村策略師Ｃｈａｒｌｉｅ　ＭｃＥｌｌｉｇｏｔｔ，甚至解讀為特朗普欲刻意製造衰退，以推
動聯儲減息和美元大貶，以實現經濟重新平衡。
　
　　暫且不論侵侵有無智慧「下大棋」，美國２月消費者信心指數錄逾四年最大跌幅，未來１２
個月通脹預期飆至６％的近兩年最高，信用卡拖欠率刷新２０１２年以來最高……眼見消費部門
的裂痕次第浮現，對經濟周期最敏感的羅素２０００小型公司指數，過去短短一個月跌逾８％，
高盛、摩通為首的銀行股亦已自２月中歷史高位回吐逾一成。
　
＊美元跌，小心非農驚嚇＊
　
　　兩間公司的模型分別預測，美國經濟衰退概率升至２３％及３１％；去年成功預測總統大選
結果的Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ賭盤，最新亦顯示美國今年衰退的機率逾三分一（３５％）。
　
　　喧囂了許久的衰退「狼來了」今次似乎終於有望見狼蹤，最直接的反映是美元過去兩日錄得
逾兩年最大跌幅，多頭倉位較年初大減四成，兩年期美債殖利率一度失守４％。儘管聯儲褐皮書
顯示截至上月２４日的經濟活動仍「略有增長」，而美國２月服務業ＰＭＩ超預期，但昨晚最新
公布的２月ＡＤＰ就業（小非農）僅增加７﹒７萬，遠遜市場預期，周五非農恐延續驚嚇。
　
＊聯儲利率路徑陷入兩難＊
　
　　增長放緩、通脹上升、失業增加，同時集齊上述三張卡牌將意味滯脹，回想上一次由石油危
機和貨幣寬鬆觸發的滯脹時期，標指在１９７３至１９７４年間腰斬，十年期殖利率更在
１９８１年直逼１６％，金價則從７０年代初的３５美元飆升至１９８０年的最高近８５０美元
，最終以沃克爾激進加息而馴服。
　
　　眼下最頭痛的恐怕是聯儲主席鮑威爾，未來是加息遏通脹，還是減息護就業，都勢面臨兩難
選擇，且看他周五出席「２０２５美國貨幣政策論壇」發表講話有何高見。

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處