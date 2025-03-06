【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ：尚屬測試版，服務器資源不足遂採邀請碼機制

《經濟通通訊社６日專訊》全球首款通用Ａｌ Ａｇｅｎｔ產品「Ｍａｎｕｓ」一夜爆紅，

在權威的ＧＡＩＡ基準測試中，Ｍａｎｕｓ取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－

Ａｒｔ）的成績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。不過，

Ｍａｎｕｓ目前只啟動了內測，需要邀請碼登入體驗，「一碼難求」之下，二手交易平台出現高

達５萬元人民幣的炒價。



Ｍａｎｕｓ ＡＩ合夥人張濤今日發聲明致歉稱，團隊完全低估了大家的熱情，一開始只是

分享在探索ＡＩ Ａｇｅｎｔ產品形態過程中的階段性收獲，因此服務器資源完全是按照行業裏

的「ｄｅｍｏ」水平來準備的，未曾想到會引起如此大波瀾。



張濤強調，目前採取邀請碼機制，是因為此刻服務器容量確實有限，不得已而為之，「團隊

也熬夜搞了一整天了。希望在接下來的時間裏能讓更多處在ｗａｉｔｌｉｓｔ中的用戶優先體驗

Ｍａｎｕｓ」。張濤又提到，意外之外也有欣喜的事，首批測試用戶帶來了極具價值的反饋，同

時也收到了非常中肯的建議和批評。



張濤並稱，目前Ｍａｎｕｓ還是一個襁褓中的小嬰兒，離想交付給大家的正式版體驗還差很

遠，比如模型幻覺、交付物友好度、運行速度等方面都仍有很大的提升空間，「懇請大家對一家

幾十人的創業公司多一點包容和理解，團隊正在全力輸出，讓大家早日體驗上更好的產品」。

（ｓｌ）

