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AH股新聞

06/03/2025 16:26

【大國博弈】美起訴中國黑客並制裁中國科技公司，北京斥賊喊捉賊

　　《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，美國周三宣布起訴１０名其所稱的中國黑客，制裁
一家中國科技公司，並懸賞１０００萬美元，以調查其所稱的一場長達數年、竊取美國和世界各
地受害者信息的間諜活動。
　
　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方堅決反對美方對中國的無理指責，
要求美方立即停止濫施制裁的錯誤做法。２０２４年１２月，中國的網絡安全機構發布了兩起美
國情報機構對中國高技術企業實施網絡攻擊的最新案例，作為全世界最大的「黑客帝國」，美方
的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。
　
＊被起訴公司為ｉ－Ｓｏｏｎ，１０被告中８人屬員工＊
　
　　據報道指出，美國聯邦官員指控該１０人合謀竊取目標數據，其中八名嫌疑人為上海安洵信
息技術公司工作，兩人為中國公安部工作。安洵信息技術公司更為人所知的名字是ｉ－Ｓｏｏｎ
，起訴書指ｉ－Ｓｏｏｎ是「中國僱傭黑客生態系統的關鍵參與者」，並指ｉ－Ｓｏｏｎ每成功
入侵的一個電子郵件收件箱，向中國情報機構收取相當於１萬至７﹒５萬美元的費用，進行分析
則收取額外費用。
　
　　報道又指，有關官員稱，受到攻擊的目標包括美國國防情報局、美國商務部、台灣、韓國、
印度和印尼的外交部、批評中國的新聞機構以及紐約州議會。而根據起訴書和曼哈頓地區檢察官
辦公室發布的一份聲明，這些黑客還攻擊了各種宗教人物和團體，包括一個未指明的「美國大型
宗教組織」。
　
　　報道引述中國駐華盛頓大使館回應稱，反對針對中國實體和個人的制裁和「長臂管轄」，中
方將採取必要措施，維護中國企業和公民的合法權益。
　
＊另一上海公司被制裁，創始人被起訴＊
　
　　同日，美國財政部表示，將對上海黑英信息技術公司及其創始人周帥實施制裁，因該公司涉
嫌竊取和出售「高度敏感的美國關鍵基礎設施網絡」的數據，部分數據後來被先前受到制裁的中
國黑客尹克成（Ｙｉｎ　Ｋｅｃｈｅｎｇ音譯）獲取。尹克成涉嫌從美國財政部竊取數據。周帥
和尹克成也被起訴。（ｓｌ）

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