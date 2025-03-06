【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上５萬元，團隊成員澄清從未要求付費

《經濟通通訊社６日專訊》再一款國產ＡＩ產品掀起熱潮，全球首款通用Ａｌ Ａｇｅｎｔ

產品「Ｍａｎｕｓ」今日凌晨發布後一夜爆紅，除了科技行業關注外，還有不少網民在二手平台

上求購「邀請碼」，因為目前Ｍａｎｕｓ僅讓獲得邀請碼的用戶體驗。「一碼難求」，二手平台

有賣家將Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上人民幣９９９元至５萬元不等。



Ｍａｎｕｓ ＡＩ合夥人張濤在社交平台上感謝大眾對Ｍａｎｕｓ的關注，並澄清「我們從

未開設任何付費獲取邀請碼的渠道」，又強調「我們從未投入任何市場推廣預算」，指「內測期

間系統容量有限，我們將優先保障現有用戶的核心體驗，並逐步有序釋放邀請」，呼籲網民耐心

等一等。張濤並稱，短期內專注產品構建。



據介紹，Ｍａｎｕｓ啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在

ＧＡＩＡ基準測試中取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，性能遠超

ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。官方今日凌晨釋出了一條介紹和演示

Ｍａｎｕｓ如何工作的４分鐘短片，令許多網民躍躍欲試。（ｓｌ）

