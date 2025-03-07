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AH股新聞

07/03/2025 10:19

【兩會焦點】王毅：中國外交初心不改，捍衛國際公平正義

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國
人大會議新聞中心舉行記者會。王毅表示，２０２４年是國際格局深刻演變的一年，也是中國改
革發展闊步前行的一年。中國外交在習近平總書記領航掌舵下取得重要進展，為高質量發展營造
了良好外部環境，為變亂交織的世界帶來了寶貴的穩定性，人類命運共同體建設邁出新的堅實步
伐。今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，
把握時代潮流，捍衛國際公平正義，維護世界和平穩定。
　
　　王毅介紹，過去一年，元首外交成果豐碩，中國與世界的關係發生積極和深遠的變化：一是
中國的外交政策主張尤其是習近平主席提出的重大理念倡議，越來越得到國際社會的歡迎和支持
；二是中國在應對各種全球性挑戰、解決熱點難點問題上發揮的積極作用，越來越受到世界各國
的期待和贊許；三是中國式現代化道路的成功和啟示，也得到越來越多國家的認同和借鑑。
　
　　王毅並指，２０２５年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。上
月習近平主席出席亞洲冬運會開幕式，拉開了今年主場外交的序幕。中方還將隆重紀念中國人民
抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，舉行上海合作組織峰會等一系列重大活動。習近平
主席預定開展數起重要外訪。元首外交將書寫中國同世界雙向奔赴、相互成就的新篇章。

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