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AH股新聞

07/03/2025 10:37

【兩會焦點】王毅：中俄友好歷史邏輯不變，內生動力不減

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國
人大會議新聞中心舉行記者會。就近期俄美開展對話，會不會影響中俄戰略協作，王毅強調，無
論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。
　
　　王毅稱，雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共
贏，因為這樣最符合兩國人民的根本利益，也符合時代發展進步的方向。中俄已探索出一條「不
結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係
的典範。一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動
蕩世界中的恒量，而不是地緣博弈裏的變量。
　
＊將以共同紀念反法西斯戰爭為契機，弘揚正確二戰史觀＊
　
　　他表示，今年是二戰勝利８０周年，中俄兩國曾分別在亞洲和歐洲主戰場浴血奮戰，為世界
反法西斯戰爭勝利付出了巨大民族犧牲，作出了重大歷史貢獻。雙方將以共同紀念這一重要歷史
節點為契機，弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系，推動國
際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

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