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AH股新聞

07/03/2025 10:59

【兩會焦點】回應美國加徵關稅，王毅發出五問：你得到了甚麼？

　　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全
國人大會議新聞中心舉行記者會。就近期美國以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅，王
毅表示，「行有不得，反求諸己」，美國應該覆盤一下，「你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得
到了甚麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好
轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？」
　
　　王毅強調，中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施
壓，中國必將堅決反制。
　
　　王毅並指出，作為當今世界最大的發展中國家和發達國家，中美都將在這個星球上長久存在
下去，因此必須和平共處。正如習近平主席今年初在與特朗普總統通話時指出的，衝突對抗不應
成為選擇。中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴，相互成就，共同繁榮。
　
　　王毅稱，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。任何一個國家都不
能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關
係的穩定，也無法建立起彼此的互信。
　
＊王毅：美方不應以怨報德，更不能無端加稅＊
　
　　就芬太尼問題，王毅表示，中國一貫堅決打擊販毒製毒，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹
底的國家。早在２０１９年，中方就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。而芬太
尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。中方本著人道主義精神，為美國提供了各種幫
助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。
　
　　王毅又稱，中方將繼續按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力
於中美關係的穩定、健康、可持續發展。同時，希望美方能傾聽兩國人民的聲音，認清歷史發展
的大勢，客觀理性地看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，同中方一道，共同走好既有利
於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

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