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AH股新聞

07/03/2025 11:30

【兩會焦點】王毅談俄烏：各方冀達成和平協議是難得可貴的共識

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國
人大會議新聞中心舉行記者會。就美國和俄羅斯已就結束烏克蘭危機展開直接談判，王毅表示，
中方歡迎並支持一切致力於和平的努力。同時也要看到，這場危機根源錯綜複雜，冰凍三尺非一
日之寒，消融化解也非一日之功。但衝突無法有贏家，和平不會有輸家。談判桌是衝突的終點，
也是和平的起點。各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方
所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。中方願根據當事方的
意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。
　
　　王毅指出，中方從烏克蘭危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔
走、為促談努力。「我還想說的一點是，烏克蘭危機延宕超過３年，回過頭來看，這場悲劇本可
避免。各方應當從危機中汲取教訓，安全是相互的，也是同等的，一國的安全不能建立在別國的
不安全之上。還是要倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這樣才能真正實現歐亞
大陸乃至世界的長治久安。」

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