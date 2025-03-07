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AH股新聞

07/03/2025 11:31

【兩會焦點】王毅：台灣地區在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅在全國
人大會議新聞中心舉行記者會。對於個別國家有論調認為聯合國大會第２７５８號決議不等於一
個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬。王毅表示，這種論調是在公然挑戰聯合國權威和戰後國際
秩序，十分荒謬和危險。「散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。」
　
　　王毅稱，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去
不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「
台獨」就是破壞台海穩定。
　
＊「以台制華」無異於螳臂擋車，中國必將統一＊
　
　　王毅表示，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞甚麼雙重標準。尊重
各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應該反對任何形式的「台
獨」。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。「台獨」分裂只
會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車。中國終將統一，也必將統一。
　
　　王毅稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。今年是台灣光復８０
周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、
《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無
條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。
　
　　１９７１年，聯合國大會以壓倒性多數通過第２７５８號決議，決定恢復中華人民共和國在
聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議
徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中
一台」的任何可能。

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