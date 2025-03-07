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AH股新聞

07/03/2025 16:22

【兩會焦點】冼漢迪：設ＡＩ評測認證中心，推動技術標準國際接軌

　　《經濟通通訊社記者丘敏華７日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第三次會議香港代表
團全體會議今日下午繼續在人民大會堂舉行。全國人大代表、香港人工智能資助計劃委員會主席
冼漢迪建議，設立國際人工智能評測認證中心，探索建設香港與內地的共享算力中心等。
　
　　冼漢迪介紹，香港的優勢在於基礎科研和國際化，目前正在通過３０億港元的人工智能資助
計劃等支持政策，３０００Ｐ算力的數碼港人工智能超算中心、１０億港元的人工智能研究院等
基礎設施建設，以及耐心資本投資，積極構建人工智能領域的競爭力。
　
　　他建議，設立國際人工智能評測認證中心，對ＡＩ模型、芯片等開展權威評測，推動中國技
術標準與國際接軌。同時，設立「國際人工智能開源工程師學院」，提供開源技術培訓與國際合
作項目，吸引全球青年工程師短期交流，促進技術共享和創新。
　
　　關於算力資源方面，冼漢迪建議，探索建設香港與內地的共享算力中心，整合兩地超算資源
，為ＡＩ研發提供普惠性算力支持。
　
　　此外，結合前海和河套合作區的優勢，在前海合作區開展場景化數據跨境流動試點，並建立
健全一般數據清單管理機制。對於經試點驗證安全的場景化數據，將其納入一般數據清單，允許
清單內的數據類型在深港關聯企業間自由流動；在河套建立「點對點」加密傳輸通道，實現科研
數據在河套園區跨境自由流動。

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