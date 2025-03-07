廣汽：２月汽車銷量按年增０﹒３３％，首兩個月跌１４﹒４％

《經濟通通訊社７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２５
年２月汽車產量為１０﹒６萬輛，按年增長２５﹒０４％，本年累計產量為約２２﹒２萬輛，按
年下降８﹒２３％。
２０２５年２月汽車銷量為９８７２１輛，按年增長０﹒３３％，本年累計銷量為約
１９﹒７萬輛，按年下降１４﹒４２％。（ｂｎ）
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票
07/03/2025 18:37
《經濟通通訊社７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２５
年２月汽車產量為１０﹒６萬輛，按年增長２５﹒０４％，本年累計產量為約２２﹒２萬輛，按
年下降８﹒２３％。
２０２５年２月汽車銷量為９８７２１輛，按年增長０﹒３３％，本年累計銷量為約
１９﹒７萬輛，按年下降１４﹒４２％。（ｂｎ）
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