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AH股新聞

07/03/2025 18:37

廣汽：２月汽車銷量按年增０﹒３３％，首兩個月跌１４﹒４％

　　《經濟通通訊社７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２５
年２月汽車產量為１０﹒６萬輛，按年增長２５﹒０４％，本年累計產量為約２２﹒２萬輛，按
年下降８﹒２３％。
　
　　２０２５年２月汽車銷量為９８７２１輛，按年增長０﹒３３％，本年累計銷量為約
１９﹒７萬輛，按年下降１４﹒４２％。（ｂｎ）

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