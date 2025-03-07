《國企紅籌》東風（４８９）首兩個月汽車銷量按年跌３１﹒８％

《經濟通通訊社７日專訊》東風集團（００４８９）公布，公司２０２５年１－２月累計汽
車銷量為２２﹒６萬輛，按年跌３１﹒８％。期內汽車產量２０﹒６９萬輛，按年跌３７﹒８％
。
公司之母公司東風汽車集團有限公司１－２月累計汽車銷量為２７﹒８萬輛，按年跌
３３﹒７％。公司附屬公司東風股份（滬：６００００６）１－２月累計汽車銷量為１﹒８４萬
輛，按年跌２２﹒６％。（ｋｌ）
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07/03/2025 18:42
《經濟通通訊社７日專訊》東風集團（００４８９）公布，公司２０２５年１－２月累計汽
車銷量為２２﹒６萬輛，按年跌３１﹒８％。期內汽車產量２０﹒６９萬輛，按年跌３７﹒８％
。
公司之母公司東風汽車集團有限公司１－２月累計汽車銷量為２７﹒８萬輛，按年跌
３３﹒７％。公司附屬公司東風股份（滬：６００００６）１－２月累計汽車銷量為１﹒８４萬
輛，按年跌２２﹒６％。（ｋｌ）
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