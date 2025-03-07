《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平稱強化教育對科技人才支撐

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



強化教育對科技和人才支撐作用

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參

加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技

、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用

的生動局面。



中長期資金加大入市力度不斷顯效

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「入市長錢明顯多了」、「權益類基金發展明顯快了」、「長周期考核制度更加健全了」??中

證監主席吳清６日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，在各方共同努力下，中長

期資金加大入市力度不斷顯效。中證監將會同相關部門，進一步推動各項舉措落地見效，努力實

現中長期資金保值增值和資本市場健康發展的良性互動。



錨定科技金融坐標，為強國建設添翼賦能

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全國人大代表，中國銀行董事長葛海蛟在接受採訪時表示，作為國有大行，中國銀行堅持將自身

改革發展融入國家戰略大局，持續把握科技創新和產業創新融合的發展機遇，堅定走「專業化、

智能化、差異化」道路。數據顯示，截至２０２４年末，中國銀行支持國家級、省級「專精特新

」企業授信餘額６０３４億元人民幣，授信戶數４﹒１７萬戶，授信覆蓋率２８﹒５６％。





《上海證券報》



強化教育對科技和人才支撐作用

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參

加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技

、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用

的生動局面。



吳清詳解「更大力度促進股市健康發展」重點工作

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中證監主席吳清６日出席十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會表示，中證監將持續推動新「

國九條」和「１＋Ｎ」政策體系落地見效，以深化資本市場投融資綜合改革為牽引，加快推進新

一輪資本市場改革開放。下一步將圍繞四方面工作展開，包括要進一步增強多層次市場體系的包

容性、要進一步增強投融資發展的協同性、要進一步增強監管執法的有效性、要進一步增強市場

基礎制度的適配性。



十四屆全國人大三次會議舉行經濟主題記者會

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十四屆全國人大三次會議６日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。發改委主任鄭

柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、人行行長潘功勝、中證監主席吳清就發展改革、

財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。





《證券時報》



強化教育對科技和人才支撐作用

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參

加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技

、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用

的生動局面。



進一步優化差異化安排，更精準支持優質科技企業上市

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中證監主席吳清６日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，將加快健全專門針對科

技企業的支持機制，穩妥實施科創板第五套上市標準等更具包容性的發行上市制度，更精准支持

優質科技企業發行上市，進一步增強監管執法的有效性，依法嚴懲，依責嚴防，提升監管能力，

強化源頭治理。



鄭柵潔：５％左右增長目標有基礎有支撐有保障

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十四屆全國人大三次會議６日舉行經濟主題記者會。「關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。」對

於今年中國能否實現５％左右經濟增速目標，國家發展改革委主任鄭柵潔在會上總結道。

（ｌｃ）

