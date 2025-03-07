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AH股新聞

07/03/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平稱強化教育對科技人才支撐

　　《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
強化教育對科技和人才支撐作用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參
加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技
、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用
的生動局面。
　
中長期資金加大入市力度不斷顯效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「入市長錢明顯多了」、「權益類基金發展明顯快了」、「長周期考核制度更加健全了」??中
證監主席吳清６日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，在各方共同努力下，中長
期資金加大入市力度不斷顯效。中證監將會同相關部門，進一步推動各項舉措落地見效，努力實
現中長期資金保值增值和資本市場健康發展的良性互動。
　
錨定科技金融坐標，為強國建設添翼賦能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國人大代表，中國銀行董事長葛海蛟在接受採訪時表示，作為國有大行，中國銀行堅持將自身
改革發展融入國家戰略大局，持續把握科技創新和產業創新融合的發展機遇，堅定走「專業化、
智能化、差異化」道路。數據顯示，截至２０２４年末，中國銀行支持國家級、省級「專精特新
」企業授信餘額６０３４億元人民幣，授信戶數４﹒１７萬戶，授信覆蓋率２８﹒５６％。
　
　
《上海證券報》
　
強化教育對科技和人才支撐作用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參
加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技
、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用
的生動局面。
　
吳清詳解「更大力度促進股市健康發展」重點工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清６日出席十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會表示，中證監將持續推動新「
國九條」和「１＋Ｎ」政策體系落地見效，以深化資本市場投融資綜合改革為牽引，加快推進新
一輪資本市場改革開放。下一步將圍繞四方面工作展開，包括要進一步增強多層次市場體系的包
容性、要進一步增強投融資發展的協同性、要進一步增強監管執法的有效性、要進一步增強市場
基礎制度的適配性。
　
十四屆全國人大三次會議舉行經濟主題記者會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大三次會議６日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。發改委主任鄭
柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、人行行長潘功勝、中證監主席吳清就發展改革、
財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。
　
　
《證券時報》
　
強化教育對科技和人才支撐作用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參
加聯組會，聽取意見和建議。他強調，新時代新徵程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技
、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用
的生動局面。
　
進一步優化差異化安排，更精準支持優質科技企業上市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清６日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，將加快健全專門針對科
技企業的支持機制，穩妥實施科創板第五套上市標準等更具包容性的發行上市制度，更精准支持
優質科技企業發行上市，進一步增強監管執法的有效性，依法嚴懲，依責嚴防，提升監管能力，
強化源頭治理。
　
鄭柵潔：５％左右增長目標有基礎有支撐有保障
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大三次會議６日舉行經濟主題記者會。「關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。」對
於今年中國能否實現５％左右經濟增速目標，國家發展改革委主任鄭柵潔在會上總結道。
（ｌｃ）

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