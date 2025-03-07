《神州經脈》外貿弱開局，外儲黃金儲備同增，滬指周升逾１％

《神州經脈》Ａ股市場今日（７日）全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒２５％，報

３３７２﹒５５點，創業板指領跌１﹒３１％，深成指收低０﹒５％。滬深兩市全天成交額近

１﹒８２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量８８１億元或４﹒６％。



回歸全周，市場目光始終圍繞兩大焦點，一是全國兩會召開，當局為新一年經濟立下增長目

標及發展方向，二是中美貿易紛爭，美方實施對華商品加徵２０％新關稅，中方隨即反制，從加

關稅、暫停進口及制裁美企等方面多措齊發。Ａ股在五個交易日中升多跌少，全周仍錄

１﹒５６％升幅。



特朗普政府貿易政策反覆無常加劇各方對美國經濟前景的擔憂，美元表現持續疲軟，人民幣

間接獲益。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３８２，較上個交易日４時３０

分收盤價升４６點子，四連升，創去年１１月２９日以來逾三個月新高，全日在７﹒２３４５至

７﹒２５３５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７０５，較上個交易日跌１３點子

，止三連升，與市場預測偏離仍有約７００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 海關總署公布，以美元計價，首兩月出口同比增長２﹒３％，增幅遜於市場預期的５％；

進口升轉降，下降８﹒４％，亦遠遜於市場預期的增長１％，並創逾一年半最大降幅；貿易順差

１７０５﹒２億美元，則高於預期的１４２３﹒５億美元。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學

家張智威指出，１－２月出口增速放緩，部分可能源於為規避貿易戰而出現的搶出口效應逐漸消

退；進口驟降則反映出雙重因素：一方面是內需持續疲軟，另一方面加工貿易進口出現下滑。



２﹒ 中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在全國人大會議新聞中心舉行記者會。王毅表示

，中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，把握時代潮流，捍衛國際公平正義，

維護世界和平穩定。王毅又指，中國將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴

大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、准入門檻愈來愈低，讓中國

始終是國際合作的「首選項」。



３﹒ 對於中美關係，王毅指，大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不

能恃強凌弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，而在中國看來，朋友應當是

永遠的，利益應當是共同的。對於關稅問題，王毅質問美國，「你們從這些年的關稅戰、貿易戰

中得到了甚麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹

是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？」至於中俄關係，王毅強調，無論

國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減；雙方決定永久睦鄰友好，開展全

面戰略協作，尋求互利合作共贏。



４﹒ 對於中日關係，王毅表示，去年１１月，中日兩國領導人達成重要共識，全面推進中日戰

略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈

現改善發展的積極勢頭。歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合

雙方長遠利益之舉。另外，對於中歐面臨長期緊張的經貿關係，尤其是在新能源和電動車領域，

王毅表示，中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可以成為中方信任的夥伴。雙方有能力、也有

智慧通過友好磋商妥善解決好存在的問題。



５﹒ 對於緬甸詐騙問題，王毅表示，臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除，中國、泰國、緬

甸、老撾四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊，「我們的任務就是，斬斷伸向

人民群眾的黑手，切除網絡電詐這顆毒瘤」。



６﹒ 王毅在談到ＤｅｅｐＳｅｅｋ等領域創新及如何看待中美在科技領域的競爭時表示，暴風

雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞台。「中國有句古詩說得好，『青山

遮不住，畢竟東流去』。小院高牆擋不住創新思維，脫勾斷鏈最終將孤立自己。」科學技術不應

成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。中方願意同更多的國家分享創新成果，同大家

一起追逐星辰大海。



７﹒ 據《路透》引述一份日期為２月２７日的行政命令草案顯示，美國正計劃對停靠美國港口

的船隻收取費用，「無論該船隻在哪裏建造或懸掛哪裏的旗幟，只要該船隻是船隊的一部分，而

船隊中包括在中國建造或懸掛中國旗幟的船隻」。美國還將要求盟友採取類似行動，否則將面臨

報復。



８﹒ 人民銀行公布，中國２月末外匯儲備３２２７２﹒２４億美元，較上月增加１８１﹒８８

億美元，增幅為０﹒５７％。中國２月末黃金儲備７３６１萬盎司，較上月增加１６萬盎司，為

連續第四個月增持黃金。國家外匯局指，２０２５年２月，受主要經濟體宏觀政策和經濟數據、

主要央行貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資

產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。（ｓｌ）

