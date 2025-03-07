《鍾之日記》京東全系走弱，恒指衝高回落

《鍾之日記》３月７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



貿易戰短期難以降溫，隔晚美股再度回落，恒指低開１８７點，之後美股指數期貨上升帶動

下，恒指倒升，高見２４６６９，曾創逾三年高。惟內地前兩個月進出口數據疲弱，影響Ａ股氣

氛，再加上京東系績後捱沽，港股掉頭回落，恒生指數全日收跌１３８點或０﹒６％，報

２４２３１。今日主板成交近３８３２億元。



＊海關數據添憂，Ａ股縮量下跌＊



Ａ股市場全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒２５％，報３３７２﹒５５點，創業板指領跌

１﹒３１％，深成指收低０﹒５％。滬深兩市全天成交額近１﹒８２萬億元人民幣．下同，較上

個交易日縮量４﹒６％。



海關總署公布數據，以美元計價，今年首兩月出口同比增２﹒３％，遜預期；進口升轉降，

下降８﹒４％，亦遠遜於預期的增長１％，並創逾一年半最大降幅。今年前兩個月的出口表現不

及預期。《彭博經濟研究》認為，這傳遞出了一個訊號－－２月份美國上調對華關稅和外部需求

減弱，對中國出口的影響似乎超過了美國進口商需求提前釋放帶來的提振。進口的意外下滑則反

映了中國經濟的疲軟。



回歸全周，市場目光始終圍繞兩大焦點，一是全國兩會召開，當局為新一年經濟立下增長目

標及發展方向，二是中美貿易紛爭，美方實施對華商品加徵２０％新關稅，中方隨即反制，從加

關稅、暫停進口及制裁美企等方面多措齊發。Ａ股在五個交易日中升多跌少，全周仍錄

１﹒５６％升幅。



＊京東績優獲看好，股價高位回調＊



內地電商巨頭京東（０９６１８）昨日（６日）收市後公布業績，去年第四季經調整純利按

年升３４％至１１３億元人民幣，收入升１３﹒４％至近３４７０億元人民幣，均勝市場預期。

另京東去年全年純利為４１３﹒５９億元人民幣，按年升７１％；每股基本收益１３﹒８３元人

民幣。



京東首席執行官許冉在電話業績會議上指，國家補貼等政策帶動內地消費市場復甦，帶動上

季公司收入按年增速重回雙位數、利潤保持健康增長。短期內地宏觀消費市場仍有一定挑戰，但

長遠來說，對消費情緒抱樂觀態度，國家政策會持續發力，最終將傳導到用戶，並對今年業績保

持樂觀。



高盛發表研報指，京東上季業績強勁，超出該行及市場預期。當中收入、利潤增長、自由現

金流方面均表現優異，高盛給予公司「買入」評級，並將其美股目標價定於５０美元，Ｈ股目標

價定於１９６元，主要由於該公司作為領先零售商的規模，擁有獨特的一手線上直銷模式，並在

電子產品、家電及快速消費品領域佔據主導地位，同時其第三方市場模式不斷增長，並由京東物

流（０２６１８）支持的自建倉儲和供應鏈能力提供補充。



摩通指，京東上季收入按年增１３％，高於該行及市場預測分別１０％和９％升幅；經調整

淨利潤按年升３４％；經調整每股盈利升４０％，較該行及市場預測分別高出１８％及２０％，

予目標價２００元及「增持」評級。



大和稱，相信京東零售在上半年的營收勢頭仍強勁，並有可能上修盈利，但下半年將面臨電

子和家電營收的高基數，因此需要比預期更快的日用百貨營收增長來推動進一步評級上調。在考

慮到更快的收入增長後，將其２０２５和２０２６年每股盈利預測上調７％至１２％。重申「買

入」評級，並將目標價由２０４元升至２１６元。



京東績後獲一眾大行唱好，惟股價近日已升了不少，昨日更飆逾８％，今日回吐近５％，收

報１７０﹒１元；同系股價受壓，京東健康（０６６１８）瀉１２﹒４％，京東物流挫

１４﹒６％。



＊美國擬對中國船隻收停靠費，航運股要避險＊



中美關係緊張，據《路透》引述一份日期為２月２７日的行政命令草案顯示，美國正計劃對

停靠美國港口的船隻收取費用，「無論該船隻在哪裏建造或懸掛哪裏的旗幟，只要該船隻是船隊

的一部分，而船隊中包括在中國建造或懸掛中國旗幟的船隻」。美國還將要求盟友採取類似行動

，否則將面臨報復。



昨日市場亦傳出一些航運公司正謹慎地將業務遷出香港，並將船隻從香港船舶註冊處註銷。

還有一些公司則在制定應急計劃。香港政府回應稱，航運公司根據地緣政治和貿易情況評估業務

很正常。



美國貿易代表（ＵＳＴＲ）早前提議三種收費方式：一、向運營船隻的航運公司收取最高

１５０萬美元；二、按航運公司船隊中中國建造船隻所佔比例，按比例５０％及以上、２５％至

５０％、０％至２５％；三、仍以航運公司船隊中中國建造船隻所佔比例為標準，如果比例在

２５％或以上，向每艘次進入美國港口的船舶收取最高１００萬美元額外費用。



如果收費落實，對航運業帶來影響，不過，受影響股份升跌不一，中遠海控（０１９１９）

跌０﹒３％、東方海外（００３１６）升０﹒２８％，極兔（０１５１９）挫近７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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