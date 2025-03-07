《Ａ股焦點》地產領跌，萬科Ａ挫近３％，標普將其評級列信用觀察

《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）憧憬限購政策優化、收購存量商品房取消限價而炒

上的地產股今日紛紛回吐，滬深地產板塊現跌逾２％，領跌指數，龍頭地產股下挫，萬科

（深：０００００２）近３％，金地（滬：６００３８３）跌２﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％。



標普全球評級５日發表報告確認萬科長期評級為「Ｂ－」，但將其評級列入信用觀察。



標普評估２０２５年萬科將有超過人民幣３６０億元的境內外債券到期。深鐵集團向萬科提

供有抵押股東借款堪稱及時，但依然不足以完全化解萬科的流動性壓力。



萬科或將在２０２５年第一季度錄得經營性現金流淨流出，源於萬科慣常會在一季度結算應

付帳款，而公司的合約銷售額進一步弱化。標普認為，萬科需要通過各種方式來補充流動性，包

括但不限於，從非核心資產處置獲得現金回款、進一步處置資產以及獲得資產抵押貸款。標普估

算，在截至２０２５年９月３０日的１２個月內，萬科可從簽約資產的處置中獲得２１６億元人

民幣的資金。注意到該公司近期還將部分租賃公寓資產拆分成ｐｒｅ－ＲＥＩＴ基金，從而將這

部分資產變現，該基金目前規模為１６億元。（ｃｔ）

