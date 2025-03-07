《Ａ股焦點》洛陽鉬業Ａ漲２﹒４％，２月陰極銅產量創單月新高

《經濟通通訊社６日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，繼
２０２５年首月「開門紅」之後，旗下ＴＦＭ公司２月陰極銅產量創單月產銅量歷史紀錄，礦石
處理量等指標均超額完成既定計劃。
洛陽鉬業Ａ漲２﹒４％，Ｈ股漲３％。（ｃｔ）
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07/03/2025 10:37
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