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07/03/2025 10:37

《Ａ股焦點》洛陽鉬業Ａ漲２﹒４％，２月陰極銅產量創單月新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，繼
２０２５年首月「開門紅」之後，旗下ＴＦＭ公司２月陰極銅產量創單月產銅量歷史紀錄，礦石
處理量等指標均超額完成既定計劃。
　
　　洛陽鉬業Ａ漲２﹒４％，Ｈ股漲３％。（ｃｔ）

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