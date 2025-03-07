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AH股新聞

07/03/2025 08:32

【兩會焦點】習近平看望政協教育界委員，強化教育對科技人才支撐

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆三次會議的
民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。他強調，必須深刻把握中國式現代
化對教育、科技、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡
其才、才盡其用的生動局面。
　
　　習近平指出，建設高質量教育體系，根本在於深化教育綜合改革。要確立科學的教育評價體
系，有效發揮指揮棒作用。要完善學校管理體系，落實學校辦學自主權，不斷提升依法治教和管
理水平。要著眼現代化需求，適應人口結構變化，統籌基礎教育、高等教育、職業教育，統籌政
府投入和社會投入，建立健全更加合理高效的教育資源配置機制。
　
　　習近平又指，實現科技自主創新和人才自主培養良性互動，教育要進一步發揮先導性、基礎
性支撐作用。要實施好基礎學科和交叉學科突破計畫，打造校企地聯合創新平台，提高科技成果
轉化效能。要完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，提高人才自主培養質效。要實施國家
教育數字化戰略，建設學習型社會，推動各類型各層次人才競相湧現。（ｌｃ）

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