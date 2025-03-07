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AH股新聞

07/03/2025 09:32

【兩會焦點】蜜雪集團趙紅果：加快完善新式茶飲行業標準與規範

　　《經濟通通訊社７日專訊》全國人大代表、蜜雪集團（０２０９７）執行董事趙紅果在今年
兩會上的提案主要聚焦推動新式茶飲行業健康發展。她表示，要完善行業標準與規範。目前新式
茶飲行業缺乏統一、細化的國家標準，包括產品分類、原材料使用規範、製作工藝標準等方面。
建議相關部門加快制定完善的行業標準，明確各類茶飲的定義、配料使用範圍與限量，規範門店
操作流程，保障產品品質穩定與安全，為消費者提供清晰的消費指引，同時也為企業生產經營提
供遵循，促進市場良性競爭與有序發展。
　
　　　由於茶飲原料的品質直接關係到產品質量和消費者健康。為此，趙紅果希望，加強對茶葉
、水果、奶製品等原料供應商的監管，建立嚴格的原料准入制度，從源頭把控食品安全風險。鼓
勵企業與優質原料產地建立長期合作關係，發展訂單農業，保障原料穩定供應和品質可控，推動
農業產業升級與農民增收。
　
　　　在行業人才培養方面，趙紅果稱，應設立專項科研基金或項目，支持新式茶飲企業與科研
機構、高校合作開展產品研發、技術創新，例如在茶飲保鮮技術、健康配方優化、環保包裝材料
研發等方面進行攻關，鼓勵企業開發滿足消費者多樣化需求的健康茶飲新品，推動行業向高品質
、健康化方向發展，提升產業附加值與國際競爭力。（ｌｃ）

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