【兩會解讀】瑞銀料今年滬深３００指數成分股每股盈利增長６％

《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀證券中國策略分析師孟磊在兩會視頻記者會上表示，預計今

年滬深３００指數成分股公司的每股純益將增長６％，若Ａ股漲勢持續，滬深３００指數增幅料

將遠高於６％。



孟磊表示，海外資金正在進一步加倉中國，因美國股市波動且中國是在新興市場中唯一擁有

高質量人工智能大模型的市場。長線資金的進入有助於平滑Ａ股市場波動，今年Ａ股料將處於低

波動穩定狀態。



瑞銀預計２０２５年保險資金、公募基金、社保基金分別為Ａ股市場帶來１萬億元、

５９００億元及１２００億元人民幣的淨流入Ａ股成交量躍升有利於中小型股，看好Ａ股中小型

股及成長股。



對於今年基本面的總結，孟磊認為尤其企業收入端出現明顯的改善。而貿易摩擦的影響，對

盈利的影響是有限的，對估值的影響也是一次性的，不會對全年的走勢造成特別大的擾動。人工

智能ＡＩ的發展，ＤｅｅｐＳｅｅｋ對各行各業深入的影響，開源模型對各行業的賦能，一定會

對科技板塊形成正面的助推作用。



另外，全面政策的推動，包括宏觀政策，包括股票市場的定位，「穩住樓市股市」寫入政府

工作報告，包括細節上面長線資金的入市辦法，一系列的分紅╱回購的配套支持，都對股票市場

形成正面的作用，最後體現在股權的風險溢價有所回穩。（ｒｙ）

