《Ａ股行情》五大部門釋政策利好，滬綜指低開０﹒２３％

《經濟通通訊社７日專訊》全國人大經濟主題記者會昨日（６日）在Ａ股收盤後舉行，五大

部門向市場釋出多項重磅利好，人行行長潘功勝表示，今年將擇機降準降息；中證監主席吳清稱

，長期資金長周期考核政策文件將盡快推出，打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點

，他又指ＤｅｅｐＳｅｅｋ脫穎而出某種程度上帶動了最近對中國資產價值的重估，將加快健全

專門針對科技企業的支持機制。在同一場合，發改委主任鄭柵潔宣布，將設立國家創業投資引導

基金，存續期達２０年，將吸引帶動地方、社會資本近１萬億元（人民幣．下同）。財政部部長

藍佛安表示，更加積極的財政政策可理解為「持續用力、更加給力」；中央財政預留了充足的儲

備工具和政策空間。商務部部長王文濤表示，將統籌商品消費和服務消費，推出更多務實管用舉

措，穩外貿亦將根據需要及時出台新的支持政策。



雖然美國暫緩對加拿大和墨西哥部分貨品加徵關稅，但無助舒緩市場對關稅將為美國經濟帶

來的憂慮。美股持續高位踩雷，納指高位回吐超一成步入技術調整，中概股隔晚回吐。

滬深股市即使有重磅利好亦沒見提振，今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２３％，報

３３７３﹒１８點，深成指低開０﹒３７％，昨日大升的地產、半導體、證券股紛紛回吐。



人民銀行今日進行１８５０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。本周連續５天淨回

籠，全周共收水８８１３億元。（ｃｔ）

