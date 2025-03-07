《Ａ股行情》外貿數據弱，滬指收跌０﹒２５％，全周仍升１﹒６％

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒２５％，報

３３７２﹒５５點，創業板指領跌１﹒３１％，深成指收低０﹒５％。滬深兩市全天成交額近

１﹒８２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量８８１億元或４﹒６％。



海關總署公布數據，以美元計價，今年首兩月出口同比增２﹒３％，遜預期；進口升轉降，

下降８﹒４％，亦遠遜於預期的增長１％，並創逾一年半最大降幅；貿易順差１７０５﹒２億美

元，則高於預期的１４２３﹒５億美元。



今年前兩個月的出口表現不及預期。《彭博經濟研究》認為，這傳遞出了一個訊號－－２月

份美國上調對華關稅和外部需求減弱，對中國出口的影響似乎超過了美國進口商需求提前釋放帶

來的提振。進口的意外下滑則反映了中國經濟的疲軟。



回歸全周，市場目光始終圍繞兩大焦點，一是全國兩會召開，當局為新一年經濟立下增長目

標及發展方向，二是中美貿易紛爭，美方實施對華商品加徵２０％新關稅，中方隨即反制，從加

關稅、暫停進口及制裁美企等方面多措齊發。Ａ股在五個交易日中升多跌少，全周仍錄

１﹒５６％升幅。



今日個股跌多漲少，滬深市場超３４００隻個股下調。從板塊來看，航空及工程機械板塊逆

勢大漲，全日升幅均超２％；有色金屬概念收升１﹒５％，白酒板塊漲幅居前。下跌方面，房地

產挫近２％、券商亦軟１﹒７８％。標普全球評級確認萬科（０２２０２）

（深：０００００２）長期評級為「Ｂ－」，但將其評級列入信用觀察。標普評估２０２５年萬

科將有超過３６０億元的境內外債券到期。深鐵集團向萬科提供有抵押股東借款堪稱及時，但依

然不足以完全化解萬科的流動性壓力。萬科Ａ收跌３﹒０９％。（ｒｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９４４﹒０１ －０﹒３１

上證指數 ３３７２﹒５５ －０﹒２５ ６８７８﹒７９

深證成指 １０８４３﹒７３ －０﹒５０ １１３０３﹒６０

創業板指 ２２０５﹒３１ －１﹒３１

科創５０ １１０７﹒６２ －１﹒２４

Ｂ股指數 ２６５﹒７９ －０﹒１７ １﹒８９

深證Ｂ指 １２１３﹒５３ －０﹒６６ ０﹒８４

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