【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ再掀ＡＩ熱潮，文字商標已被多方註冊

《經濟通通訊社７日專訊》繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ後，科技圈再因國產通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ

產品Ｍａｎｕｓ的發布而振奮。據天眼查知識產權信息顯示，「ＭＡＮＵＳ」這個商標已被多方

申請註冊，申請人包括曼努斯生物公司、紹興樹懶家居有限公司及自然人潘某某，國際分類涉及

家居、日化用品、廣告銷售等。目前，曼努斯生物公司、紹興樹懶家居有限公司及自然人潘某某

均已成功註冊１枚「ＭＡＮＵＳ」商標。



Ｍａｎｕｓ目前尚未完全開放使用，僅能憑邀請碼體驗。Ｍａｎｕｓ團隊表示，目前採取邀

請碼機制，是因為此刻服務器容量確實有限；發布Ｍａｎｕｓ的初心是為了分享在探索ＡＩ

Ａｇｅｎｔ產品形態過程中的階段性收獲，因此服務器資源完全按照行業裏的「ｄｅｍｏ」（測

試版）水平來準備，未曾想到會引起如此大波瀾。團隊並強調，目前Ｍａｎｕｓ離想交付給大家

的正式版體驗還差很遠，「團隊正在全力輸出，讓大家早日體驗上更好的產品」。



據介紹，在ＧＡＩＡ基準測試中，Ｍａｎｕｓ取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ－ｏｆ－ｔｈｅ－

Ａｒｔ）的成績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ。不少網民為

了盡快體驗到Ｍａｎｕｓ，在二手平台上求購原本免費的邀請碼，有賣家「獅子開大口」開價高

達５萬元人民幣。（ｓｌ）

