【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上１０萬人幣，官方Ｘ帳號突被凍結

《經濟通通訊社７日專訊》國產通用ＡＩ Ａｇｅｎｔ「Ｍａｎｕｓ」成為繼

ＤｅｅｐＳｅｅｋ後又一紅遍全網的ＡＩ產品，目前Ｍａｎｕｓ尚處於內測狀態，用戶需申請並

獲得邀請碼後方能加入內測。這個免費的邀請碼「一碼難求」，二手交易平台上曾有人開出５萬

元人民幣出售所謂Ｍａｎｕｓ邀請碼，但目前據報已被炒至最高１０萬元人民幣。還有內媒發現

，社交平台上還有人推出「代寫申請邀請碼郵件」的收費服務。



《北京商報》引述行業人士指，Ｍａｎｕｓ一夜走紅，申請邀請碼的人急劇增加，但因其仍

處於內測階段，服務器量有限，即便申請了，也需要排隊等待發送邀請碼。該人士並提醒，別輕

易相信賣邀請碼的賣家，以防上當受騙。



據Ｍａｎｕｓ團隊介紹，與傳統ＡＩ助手不同，Ｍａｎｕｓ能夠獨立思考、規劃並執行複雜

任務，最後直接交付完整成果。在ＧＡＩＡ基準測試中，Ｍａｎｕｓ取得ＳＯＴＡ（Ｓｔａｔｅ

－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，性能遠超ＯｐｅｎＡＩ同層次產品Ｄｅｅｐ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ。Ｍａｎｕｓ方面昨日凌晨釋出一條介紹和演示Ｍａｎｕｓ如何工作的４分鐘

短片，案例包括篩選簡歷、研究房產、分析股票，令許多網民躍躍欲試。



＊Ｍａｎｕｓ Ｘ帳號被凍結，疑因第三方提及加密貨幣詐騙＊



另外，有網民今日發現，Ｍａｎｕｓ在Ｘ平台的帳號被凍結。Ｍａｎｕｓ聯合創始人兼首席

科學家Ｙｉｃｈａｏ Ｐｅａｋ Ｊｉ（季逸超）今日下午在Ｘ發布聲明稱，Ｍａｎｕｓ的官方

Ｘ帳戶（＠ＭａｎｕｓＡＩ＿ＨＱ）昨日意外被凍結，團隊正積極與Ｘ方面合作解決此事。初步

觀察表明，此次凍結可能與第三方提及的加密貨幣詐騙有關。



季逸超澄清：Ｍａｎｕｓ從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計劃，任何聲稱與

Ｍａｎｕｓ有關聯的類似名稱的加密貨幣企業都是具有欺詐性的。Ｍａｎｕｓ正在對這些冒名者

採取法律行動，並鼓勵用戶舉報可疑帳戶。（ｓｌ）

