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AH股新聞

07/03/2025 15:07

【ＡＩ】浙江：加快布局人形機器人、類腦智能等新產業新業態

　　《經濟通通訊社７日專訊》浙江省政府近日印發《關於下達２０２５年浙江省國民經濟和社
會發展計劃的通知》，其中提出，要做深做實科技創新和產業創新深度融合的文章，包括培育壯
大新興產業，力爭戰略性新興產業增加值增長７﹒５％；布局建設未來產業，深化「人工智能＋
」行動，加快布局人形機器人、量子信息、類腦智能、合成生物、空天信息和低空經濟等新產業
新業態；改造提升傳統產業，加快傳統產業「智改數轉」，持續推動歷史經典產業高質量發展，
實施制造業重點技改項目５０００項以上。
　
＊安排逾千個重大項目，完成年度投資逾１萬億＊
　
　　《通知》又提出，深入實施擴大有效投資「千項萬億」工程，安排重大項目１０００個以上
，完成年度投資１萬億元（人民幣．下同）以上。推動溫福高鐵、衢州先導智能、追覓機器人等
項目開工建設，加快通蘇嘉甬鐵路、富芯集成電路一期等項目建設進度，確保台州清陶鋰電池、
麗水機場等項目建成投運。
　
　　此外，還要做深做實教育科技人才一體改革發展的文章，強化企業科技創新主體地位，深化
與高校、新型研發機構合作，共同建設科創平台，一體配置資源要素，協同開展關鍵核心技術攻
關，強化概念驗證和中試平台建設，加強知識產權全鏈條保護，全年研發投入強度達３﹒３％左
右，實施重大科技項目４００個以上，新引進頂尖人才４０名以上，新增高技能人才２０萬人。
　
　　同時，實施就業優先戰略，推進重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃
，做好高校畢業生、退役軍人、農民工和殘疾人等重點群體就業工作，加強困難群體就業兜底幫
扶，推動零就業家庭動態清零，確保城鎮新增就業１００萬人以上，保持２３００萬省外勞動力
和２４０萬省外脫貧勞動力在浙穩定就業。（ｓｌ）

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