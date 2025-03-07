【聚焦數據】首２月中美貿易增３﹒５％，對一帶一路進出口降１％

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，２０２５年前兩個月，美國為中國第三大貿易夥

伴，中國與美國貿易總值為７３３６﹒７億元（人民幣．下同），同比增長３﹒５％，佔中國外

貿總值的１１﹒２％。其中，對美國出口５４３１﹒３億元，增長３﹒４％；自美國進口

１９０５﹒４億元，增長３﹒８％。



東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為１﹒０３萬億元，增長４％，佔

１５﹒８％。其中，對東盟出口６２６６﹒８億元，增長６﹒８％；自東盟進口４０６６﹒５億

元，下降０﹒２％。



歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為８３３３﹒４億元，下降０﹒２％，佔

１２﹒７％。其中，對歐盟出口５６８２﹒６億元，增長１﹒８％；自歐盟進口２６５０﹒８億

元，下降４﹒３％。



韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為３３５５﹒１億元，下降０﹒１％，佔

５﹒１％。其中，對韓國出口１４８０﹒１億元，下降１﹒５％；自韓國進口１８７５億元，增

長１％。



同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口３﹒３３萬億元，下降１％。其中，出口

１﹒８７萬億元，增長２﹒４％；進口１﹒４６萬億元，下降５﹒１％。



＊一般貿易進出口下降，加工貿易進出口增長＊



前兩個月，中國一般貿易進出口４﹒２萬億元，下降３﹒６％，佔中國外貿總值的

６４﹒３％。其中，出口２﹒５５萬億元，增長２﹒５％；進口１﹒６５萬億元，下降

１１﹒７％。同期，加工貿易進出口１﹒２萬億元，增長７﹒１％，佔１８﹒３％。其中，出口

７５２９﹒６億元，增長７﹒６％；進口４４６１﹒８億元，增長６﹒４％。



此外，中國國以保稅物流方式進出口９１１３﹒１億元，增長４％。其中，出口

３８９１﹒６億元，增長１３﹒６％；進口５２２１﹒５億元，下降２﹒２％。（ｓｌ）

