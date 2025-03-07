【聚焦數據】首２月機電產品出口增逾５％，進口原油減、大豆增

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，２０２５年前兩個月，中國出口機電產品

２﹒３３萬億元（人民幣．下同），增長５﹒４％，佔中國出口總值的６０％。



＊首２月出口手機降２﹒２％，汽車增３﹒７％＊



其中，自動數據處理設備及其零部件２１７６﹒８億元，增長１１﹒７％；集成電路

１８０４﹒４億元，增長１３﹒２％；手機１３４０﹒８億元，下降２﹒２％；汽車

１１６０﹒２億元，增長３﹒７％。



同期，出口勞密產品６０８１﹒３億元，下降８﹒２％，佔１５﹒７％。其中，服裝及衣著

附件１５５７﹒４億元，下降５﹒８％；紡織品１５２５﹒５億元，下降０﹒９％；塑料製品

１０８９﹒８億元，下降７﹒３％。出口農產品１０９４﹒４億元，增長４﹒２％。



＊首２月鐵礦砂、天然氣、成品油進口減＊



前兩個月，中國進口鐵礦砂１﹒９１億噸，減少８﹒４％，進口均價每噸７１４﹒２元，下

跌２２﹒８％；原油８３８５﹒４萬噸，減少５％，每噸３９８７﹒３元，下跌４﹒６％；煤

７６１１﹒９萬噸，增加２﹒１％，每噸６１２﹒８元，下跌１９﹒３％；天然氣２０３１﹒１

萬噸，減少７﹒７％，每噸３４５２﹒４元，下跌５﹒５％；大豆１３６０﹒６萬噸，增加

４﹒４％，每噸３３２８﹒９元，下跌１７﹒４％；成品油６３４﹒３萬噸，減少１６﹒２％，

每噸４３６１﹒６元，上漲２﹒６％。



此外，進口初級形狀的塑料４７６﹒７萬噸，增加２﹒９％，每噸１﹒０３萬元，上漲

０﹒１％；未鍛軋銅及銅材８３﹒７萬噸，減少７﹒２％，每噸６﹒７７萬元，上漲９﹒５％。



＊首２月進口集成電路量價同增，汽車同減＊



同期，進口機電產品１萬億元，增長３﹒２％。其中，集成電路８３４﹒６億個，增加

６﹒３％，價值４０２２﹒８億元，增長３﹒９％；汽車５﹒６萬輛，減少４５﹒８％，價值

２１６億元，下降４９﹒７％。（ｓｌ）

