【ＦＯＣＵＳ】大撒幣「重新武裝」，歐元前景受制結構改革

【ＦＯＣＵＳ】左邊是侵侵的涼薄，右邊是普京的強硬，歐洲「大撒幣」２﹒０再次啟航。

不同於２０２０年夏天，趁新冠大流行借勢打造財政聯盟，祭出７５００億歐元（後加碼至

８０６９億）「歐洲復甦基金（ＮＧＥＵ）」，周四（６日）定案的８０００億歐元「重新武裝

歐洲（ＲＥＡＲＭ Ｅｕｒｏｐｅ）」計劃，融資成本今時不同往日，本周以來兌美元飆升

３﹒９％的歐元，前路未必一馬平川。



＊八千億歐元打造安全有韌性歐洲＊



槍聲一響，黃金萬兩。自言正置身「最重大和最危險時代」的歐洲，為了抵禦東方「普京大

帝」的威脅，展現出驚人決心，刺激德國萊茵金屬、法國賽峰集團、英國勞斯萊斯等軍工股一飛

衝天。



繼英國首相施紀賢上周宣布，到２０２７年，英國將把國防開支提升到ＧＤＰ的２﹒５％（

原計劃為２０３０年提升至２﹒３％）；財政紀律「模範生」德國亦擬令國防開支突破「債務剎

車」限制；最新則是歐盟特別國防峰會，一致同意籌集８０００億歐元以快速提升防務，打造一

個安全和有韌性歐洲。



具體而言，其中包括歐盟向成員國提供１５００億歐元貸款，用於國防投資，此外在《穩定

與增長協議》加入短期豁免條款，允許成員國無需觸發過度赤字，以在未來四年新增６５００億

歐元國防投資空間。



＊德國料走出衰退，惟資金成本飆＊



由防務領銜的歐盟財政擴張如箭在弦，加上候任德國總理莫茨高呼「不惜一切代價」保衛自

己的同時，還計劃為翻新升級基礎設施劃撥５０００億歐元特別資金，已連續兩年衰退的德國獲

高盛

、美銀等大行調升未來增長預期，預計到２０２７年高見２％。



不過，硬幣總有兩面，無論是歐洲「重新武裝」還是德國範式轉移，潛在的大規模舉債推升

德國十年期國債孳息錄１９９０年３月以來最大單日升幅，最新直逼２﹒９％，並帶動法國、意

大利、西班牙等國債息同飆。



相比之下，德國十年期國債孳息在ＮＧＥＵ計劃揭盅後一年半仍維持負值，意味現時舉債擴

支的代價相當昂貴。不過，坐擁最高信用評級、債務佔ＧＤＰ比率低至約６２％，即使預計未來

兩年該比例或上升５個百分點，「模範生」高光猶在。



＊未來臨「大炮」或「黃油」選擇＊



真正的挑戰恐來自希臘、意大利、法國等高負債國家，三國現時債務佔ＧＤＰ比率分別達

１５８％、１３７％、１１２％，意味其根本難以承受火箭式上衝的債務成本。難怪《外交雜誌

》最新文章預言，歐洲恐需以犧牲福利國家為代價，並作出「大炮」還是「黃油」的選擇。



值得一提的是，２０２０年由德法牽頭啟動的ＮＧＥＵ，截至去年５月已淨發行５０００億

歐元債券，本金償還將從２０２８年延續至２０５８年，其中峰值將出現在２０２８年（涉

２６０億歐元），另預計總利息成本高達２２２０億歐元。



換言之，舊債未還、又舉新債，在以侵蝕財政紀律為代價展現防務雄心的同時，歐洲勢需大

刀闊斧結構改革來控制主權信用風險。升勢凌厲的歐元，和歐洲央行最新下調ＧＤＰ增長預測，

到底誰對誰錯？

