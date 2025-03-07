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AH股新聞

07/03/2025 17:45

【ＡＩ】阿里雲劉偉光：今年會投入前所未有資源開拓海外市場

　　《經濟通通訊社７日專訊》阿里雲在當地時間周四於巴塞羅那世界移動通信大會
（ＭＷＣ２０２５）期間舉辦「阿里雲全球峰會」。阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部
總裁劉偉光在峰會上表示，從創立的第一天起，阿里雲就定位為全球化公司，經過十多年的技術
長征和商業實踐，已經躋身國際雲廠商第一陣營。今年起，阿里雲會投入前所未有的資源，更加
堅決地開拓海外市場。
　
＊阿里雲市場規模５年增長逾２０倍＊
　
　　據介紹，阿里雲近年在國際市場迅速增長，市場規模五年增長２０倍以上。阿里雲雲服務覆
蓋全球２９個公共雲地域、８７個公共雲可用區、３２００＋邊緣節點，能夠實現全球一朵雲，
通過全球一張網提供３９４款雲與ＡＩ產品、５９項技術服務；全球員工超１萬人，２個全球服
務中心，４個區域服務中心，１８個本地服務團隊，７ｘ２４小時全天候服務。
　
　　在新一輪的ＡＩ浪潮中，阿里雲堅持自研和開源開放，通義模型家族已累計推出數十款大模
型，包括大語言、多模態、數學和代碼等全模態模型。阿里通義千問Ｑｗｅｎ穩居全球最大開源
模型榜首。截至目前，阿里雲在全球服務數百萬客戶，包括超三分之一的全球５００強企業，以
及累計支持２５萬＋中國企業出海。
　
　　日前阿里巴巴集團宣布，未來三年，阿里將投入超過３８００億元人民幣，用於建設雲和人
工智能（ＡＩ）硬件基礎設施，總額將超過去十年總和。（ｓｌ）

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