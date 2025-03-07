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07/03/2025 17:25

字節跳動：去年共辭退３５３名違規員工，３９人移交司法追究刑責

　　《經濟通通訊社７日專訊》據內媒《紅星新聞》報道，近日有消息稱，字節跳動在內部發布
了反腐通報，２０２４年全年共辭退違規員工３５３人，移交司法機關追究刑事責任３９人。
　
　　內媒《界面新聞》今日引述字節跳動相關負責人證實，相關數字屬實，該份通報名為《企業
紀律與職業道德委員會通報》，發布時間為３月６日下午。（ｓｌ）

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