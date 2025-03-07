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AH股新聞

07/03/2025 17:18

【數據前瞻】機構料２月新增貸環比大降七成，社融降六成

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國人民銀行即將公布２月Ｍ２、新增貸款、社融等數據。《路
透》綜合近２０家機構預測中值顯示，在１月信貸「開門紅」沖量後，中國２月信貸需求相對偏
弱，票據補量行為明顯，預計當月新增人民幣貸款１２７５０億元（人民幣．下同），較去年同
期的１４５００億元降逾一成，較１月的５１３００則大降逾七成。而因政府債發行前置，預計
２月新增社會融資規模為２﹒５萬億元，比去年同期的１４９５９億元勁增近七成，比１月的
７０６００億元則降逾六成。
　
　　另外，預計２月廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增速為７％，較去年同期的８﹒７％放緩，但
與１月持平。２月人民幣貸款餘額增速則預計為７﹒４％，較去年同期的１０﹒１％大幅回落，
較１月則略放緩０﹒１個百分點。
　
＊中金：中小銀行１月開門紅後，２、３月信貸投放或走弱＊
　
　　中金公司報告稱，儘管２月工作日數量較去年同期增加，但草根景氣度指標低於去年同期，
整體看信貸需求不強，預計２月新增信貸約１﹒２萬億元。中金報告並指出，２月末票據利率下
行，顯示信貸仍有一定「沖量」特徵；１月國有大行貸款同比多增主要得益於票據融資貢獻，這
一特徵有望在２月延續。同時，春節因素及「早投放早受益」考量，中小銀行在１月開門紅後，
２、３月其信貸投放或走弱。
　
　　社融方面，中金預計２月新增社融約２﹒９萬億元，料主要由於政府債券發行前置貢獻；貨
幣增速方面，中金稱，受春節後資金回流影響，預計２月Ｍ１（狹義貨幣供應量）同比增速回升
至約１﹒５％，較１月小升，Ｍ２同比增約７％。（ｓｌ）

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